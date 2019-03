Cambiemos dijo que hay consenso para sacar la ley de financiamiento político

La vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Laura Rodríguez Machado, aseguró ayer que "hay voluntad política" para avanzar en la aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos, que busca "transparentar" los aportes para las campañas electorales.

"Esta ley no es como la de reforma política, donde se notaba que no había voluntad de acordar. Con la de financiamiento de los partidos hay voluntad política para avanzar", declaró la senadora de Cambiemos por Córdoba, quien no descartó que el tema sea discutido el miércoles en el recinto.

Los senadores del oficialismo y de la oposición trabajan contrarreloj para avanzar con las modificaciones propuestas en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del último martes, y poder llegar al miércoles 20 en condiciones de darle aprobación a la propuesta para luego girarla a la Cámara de Diputados.

El objetivo es que la medida —que busca bancarizar los aportes para las campañas y habilitar a las empresas privadas como aportantes— rija antes del inicio formal de la campaña electoral a nivel nacional, en junio próximo, explicaron fuentes del oficialismo.

Rodríguez Machado sostuvo por su parte que se "está tratando de acordar también con Diputados y por eso las demoras" ya que "se agregaron cosas nuevas", lo que "no implica rechazos", aclaró.

Entre los cambios sugeridos al proyecto que ya cuenta con dictamen de comisión figuran el de incluir a las redes sociales entre los soportes gratuitos para hacer campaña, fondos para la capacitación de las mujeres en política y bajar de un cinco por ciento a un dos por ciento el monto de aportes de una sola empresa para un partido político determinado.

La vicepresidenta de la comisión encargada del debate se mostró optimista en cuanto a la aprobación de la norma en los próximos días y advirtió que no sería bueno que "en el afán de perfeccionar el texto no salga la mejor ley".

En el transcurso de la semana, el presidente de la comisión, el peronista Dalmacio Mera, se había expresado en duros términos en torno a los riesgos que conllevaría dilatar una ley como esta.

"Eludir este tema y no transparentar los aportes nos llevaría al peor de los escenarios, que es la infiltración del narcotráfico a través del financiamiento de la política", alertó en declaraciones a la prensa en el Senado.

El senador agregó luego que el Congreso "no puede hacer oídos sordos y debe enfrentar las sospechas de corrupción que atraviesan el financiamiento de la política".

Las negociaciones incluyen a referentes de la Cámara de Diputados debido a que buscan consenso para los cambios y evitar así que la ley sufra en esa cámara nuevas modificaciones y deba volver al Senado.