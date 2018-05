Cambiemos apoya la reforma constitucional, pero con un debate "a conciencia"

El interbloque de diputados de Cambiemos admitió hoy la necesidad de reformar la Constitución de Santa Fe, pero consideró que el debate se debe hacer con el tiempo que demandan la importancia de los temas a poner en consideración y destacó que no se debe apurar su tratamiento legislativo para decidir se se va a dar o no la reelección al gobernador.

Encabezada por el diputado provincial del PRO, Federico Angelini, se realizó esta mañana una conferencia de prensa en la que se leyó un comunicado en el que los integrantes de ese espació político reafirmaron que están de acuerdo "en que es necesario pensar en reformar la Constitución Provincial, en modernizarla, en adecuarla a los tiempos presentes y futuros".

cambiemos02.jpg



No obstante, advierte que consideran que se debe hacer "como corresponde" y, para poner paños fríos a la urgencia del gobernador Miguel Lifschitz por acelerar los tiempos de la iniciativa, explica: "Una reforma debe siempre ser el resultado de un trabajo cuidadoso, pensando en la ciudadanía y a partir de la concreción de amplios consensos políticos".

"Hoy tenemos que discutir los temas importantes que implica la reforma constitucional, no si vamos a darle o no la reelección al gobernador".





"Una nueva Constitución de Santa Fe que seguramente estará vigente por varias décadas, amerita una discusión seria, pensando en todos lo santafesinos y sin presiones ni plazos apurados, con un debate a conciencia, sin estar contrarreloj mirando el cronograma electoral", señala el comunicado consensuado por los referentes de Cambiemos y leído por Angelini.

cambiemos01.jpg



"Tememos que estar atentos a escuchar, a dar respuestas a los ciudadanos que nos dieron la responsabilidad de representarlos", agrega en otro tramo la carta abierta de Cambiemos, y, para no dejar dudas de cuál es la intención política de su comunicación pública, aclara: "Esto es lo que tenemos que discutir hoy, no si vamos a darle o no la reelección al gobernador".

Embed Para nosotros, reformar la Constitución requiere que podamos reflexionar con tiempo, con debates profundos, invitando a los especialistas más reconocidos de cada área para consultarlos, y que nos acompañen en este proceso dando su opinión. — Fede Angelini (@fangelini) 7 de mayo de 2018



"Para nosotros, reformar la Constitución requiere que podamos reflexionar con tiempo, con debates profundos, invitadno a los especialistas más reconocidos de cada área para consultarlos, y que nos acompañen en este proceso dando su opinión", afirma Cambiemos y concluye: "Toda la sociedad tiene que tomar conciencia de lo que significa la reforma constitucional en la cotidiano".