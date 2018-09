Camaño descartó unencuentro Macri-Massa

La diputada ratificó que el FR no alentará un acercamiento a Cristina.

La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, descartó ayer que esté previsto un encuentro entre el líder de esa fuerza, Sergio Massa, y el presidente Mauricio Macri y le pidió al gobierno nacional que "institucionalice el diálogo".

"¿Cuál es la necesidad de acercarse o reunirse? Ninguna.

Sergio Massa tiene un bloque de diputados en el Congreso que son los que van a afrontrar la discusión del presupuesto cuando llegue a la Cámara. No sé por qué lo quieren citar a Sergio", sostuvo la legisladora.

La dirigente opositora aseguró que "no existe absolutamente ninguna vinculación" entre el tigrense y el gobierno.

Consultada sobre cómo respondería Massa ante un eventual llamado del jefe de Estado, la diputada nacional estimó que el ex legislador canalizará el diálogo a través de su bloque en la Cámara baja.

"Imagino que lo hará a través de la Cámara de Diputados, que es lo correcto". Luego criticó "esa costumbre del gobierno de no institucionalizar un diálogo" pero sin embargo "no dejar de hablar del diálogo".

"Hay un diálogo trucho, un diálogo de fotos, que no sirve ni para el presidente, el gobierno o la gente", analizó en tono de queja la legisladora nacional del Frente Renovador.

En ese sentido, aseguró que la administración de Cambiemos "ha exacerbado una política absolutamente partidista" impulsado la idea de que "la Argentina es el River-Boca del kirchnerismo y el macrismo".

Y añadió: "Eso ha sido conveniente políticamente para el gobierno y es lo que ha propiciado durante todo este tiempo".

Ante esa situación, Camaño llamó al gobierno a "institucionalizar el diálogo como corresponde, no decir «voy a llamar a Fulano o Zutano» y Fulano o Zutano tener que salir a explicar que no los llamaron o que no van a ir".

En el comienzo de la administración de Mauricio Macri, el tigrense había sido un aliado clave en el Congreso, lo que le permitió al gobierno obtener varias leyes importantes para darle su impronta a la gestión.

Tal fue el nivel de acercamiento entre ambos que el jefe de Estado lo había llevado a Massa como parte de su comitiva al Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2016.

Sin embargo ambos líderes se distanciaron luego de diferencias en torno a distintas políticas económicas, lo que se profundizó en el marco de las elecciones legislativas de 2017.