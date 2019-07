Califican de misóginas unas declaraciones de Aníbal Fernández

El ex jefe de Gabinete y ex candidato a la gobernación bonaerense Aníbal Fernández criticó ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal, al señalar que confiaría sus hijos a Ricardo Barreda, el odontólogo que asesinó a toda su familia, antes que a la gobernadora. El repudio a las declaraciones no tardó en llegar. La propia Vidal le respondió: "Habla más de quien lo dijo que de mí", A la vez, la diputada nacional por Cambiemos, Silvia Lospennato, calificó los dichos de Fernández como violentos y misóginos y pidió a "varones y mujeres de todos los partidos políticos" que repudien las afirmaciones.

En un reportaje radial Fernández recordó una frase de la campaña de 2015, en la que perdió ante Vidal. "Se acuerda que hacía una publicidad que decía: «¿A quién le confiaría a sus hijos usted?: a Vidal o a (Aníbal) Fernández»; yo, sabés a quién no se los confío: a ella. Después veo con el resto, que sé yo, por ahí se la dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate", dijo textualmente.

Barreda asesinó a su mujer, su suegra y sus dos hijas el 15 de noviembre de 1992.

La frase de Fernández sobre Barreda tuvo inmediato eco en las redes sociales y se convirtió en tendencia en Twitter.

Lospennato reflexionó: "Los argentinos decidimos dejar atrás el machismo y la violencia de género, tanto la física como la simbólica. Las mujeres merecemos respeto. Esa horrible comparación habla mucho más de Aníbal Fernández que de María Eugenia".

Y señaló: "La comparación de Aníbal Fernádez del cuádruple femicida Barreda con María Eugenia Vidal es violenta y misógina y refleja el desprecio absoluto por las víctimas del femicidio".

Aníbal Fernández también eligió Twitter para hacer una suerte de descargo, pero sin dejar de critica a Vidal: "A los ofendidos por mis dichos, no se olviden que el pensamiento estratégico del gobierno, lo conduce un personaje que afirmó que Hitler era un personaje fenomenal. Nadie en su sano juicio piensa que de mis palabras se le endilgue a la gobernadora ser una asesina serial. Pero los hipócritas omiten que llegó a su lugar de privilegio subida al caballo de la difamación más infame que recuerde la democracia argentina, y jamás dijo nada. ¿Y la seguridad? Mal. Gracias".