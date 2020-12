Cachi Martínez: "La pandemia cambió casi todas nuestras prioridades"

Respecto a los proyectos que llevó adelante desde su bloque en este contexto, el legislador detalló ♫asLa□Capital♫xs: “Para la asistencia a los sectores vulnerables, cuya situación se agravó sobremanera desde abril en adelante, propusimos la actualización del monto de la Tarjeta de Ciudadanía por Ley, y con un monto razonable a estos tiempos, para que sirva para atender a los sectores vulnerables pero sin clientelismos ni intermediaciones. También pedimos la actualización de los montos otorgados por la Ley 5110 y una inclusión mas abarcativa de todos los sectores en situación de vulnerabilidad. En cuanto a la educación, ese mismo mes presentamos un proyecto para el acceso a la conectividad de los sectores más vulnerables que consistía en la entrega de dispositivos electrónicos e internet gratis para docentes y alumnos. También llevamos adelante una iniciativa para otorgarles créditos a los y las docentes para la compra de dispositivos electrónicos, para que sean utilizados en su tarea con los alumnos y alumnas. Ambos proyectos fueron aprobados en la Cámara de Diputados”.

En cuanto al tema de la Conectividad expuso que “en mi paso como director de la empresa estatal Arsat, pude entender que así como doscientos años atrás el progreso, el federalismo y la igualdad se vincularon al desarrollo del ferrocarril y en el siglo pasado a las rutas y autopistas, hoy la igualdad 3.0 y el federalismo 3.0 pasa por Internet. Tal vez la consecuencia positiva de la pandemia sea, que esto que predicábamos en soledad en la campaña 2019, porque ni siquiera estaba en la agenda política, con el comienzo de la pandemia todos entendieron lo que significa la conectividad. Y hasta el propio gobernador lo tomó como política de Estado, lo cual es muy positivo, y ahora tenemos que avanzar para que el sector público y el sector privado puedan coordinar acciones para dar internet de calidad en cada rincón de la provincia”.

Y en referencia a la seguridad, Martínez argumentó “en esta idea de ser proactivos en la pandemia estuvimos muy atentos a lo que pasaba en ese ámbito y denunciamos con mucho énfasis la liberación de presos condenados por delitos graves bajo la excusa del Covid, que motivo la reacción de la Cámara de Diputados creando el Observatorio de Víctimas de Delitos y sus Familiares, proyecto de mi autoría, que llevé adelante con el asesoramiento de Sergio Massa, quien lo puso en marcha en el Congreso nacional. Hoy el Observatorio, que coordino por decisión de la Cámara, está dando sus primeros pasos y se propuso a la Cámara un proyecto de ley de derechos y garantías de víctimas de delitos, que sea debatido en audiencias públicas”.

En cuanto al trabajo realizado en la Legislatura desde el Frente Renovador para enfrentar la pos pandemia y la nueva normalidad, aseguró que “hemos trabajado mucho en la necesidad de pensar en el día después y entender que esta pandemia no debe servirnos para contabilizar muertos y echarnos culpas sino para pensar cómo construimos una provincia y un país que pueda superar las enormes desigualdades e inequidades económicas, sociales y territoriales que padece”.

“En este sentido en cuanto a la educación por ejemplo, hemos llevado adelante varias iniciativas. Porque la educación es una prioridad y es nuestra responsabilidad eliminar los obstáculos que evitan que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan a la escuela. Por eso celebramos que se haya implementado el Boleto Educativo Gratuito, que fue una lucha personal y de nuestro espacio y que beneficiará a trescientos mil santafesinos y santafesinas en toda la provincia. Hoy podemos decir que es una tarea cumplida. Santa Fe tiene Boleto Educativo y un acceso a la educación más inclusiva”, expresó.

“Así también _continuó_ en esta idea del día después hemos planteado el Plan Federal Brigadier López que prevé varias acciones, entre ellas el traslado del Congreso Nacional al Area Metropolitana de Rosario y una política de arraigo para que en el interior nuestros jóvenes puedan encontrar el progreso en su lugar de origen, entre otras. Porque al federalismo no solo hay que declamarlo, sino también profesarlo, por eso creo fervientemente en este Plan para ponerlo en marcha cuando podamos salir de esta crisis provocada por el Covid-19. Por otra parte hemos presentado un proyecto para la implementación por ley del Plan Incluir que el gobernador puso en marcha a través de un decreto y que contempla a los trescientos sesenta y cinco pueblos y ciudades de la provincia en un ambicioso plan de infraestructura que se distribuirá de manera justa y equilibrada”.

Finalizando la charla, y ante la consulta sobre el Frente Renovador y su relación con los miembros de los otros sectores del interbloque del PJ, Oscar Martínez aseveró: “El Frente Renovador representa al sector del Justicialismo que trabaja para cerrar la grieta, y no para ensancharla. Ese justicialismo que entiende que el campo no es enemigo de la industria y que la mejor política social que podemos tener es la de la educación y el trabajo. Me identifico con un peronismo democrático y el Frente Renovador a nivel nacional y 100% Santafesino formando parte del Frente en la provincia, tienen como objetivo representar esa visión del peronismo. En ese sentido creo firmemente que en la Cámara de Diputados lo hemos podido conseguir. Como en todo interbloque hay temas en los que se coincide plenamente y otros que no. La verdad es que venimos de diferentes ramas del justicialismo y es así que hemos coincidido y hemos disentido, pero siempre con el mayor de los respetos y tratando permanentemente de consensuar”.

Y sobre su relación con con el gobernador Omar Perotti aseguró que “nos une una relación cordial y sincera. El sabe que somos una expresión del justicialismo que puede aportarle ideas y creatividad para superar los difíciles momentos que atraviesa la provincia. La verdad es que creo que él entiende que, aunque con algunos matices, queremos lo mismo, y eso es que la provincia sea económicamente próspera, socialmente justa y políticamente federal. Yo estoy muy agradecido con él por ejemplo de que haya aceptado nuestra sugerencia para que Osvaldo Miatello sea el Secretario de Transporte. También que haya implementado el Boleto Educativo Gratuito , una de nuestras grandes luchas desde el año 2013. Que haya tomado como prioridad el tema de la conectividad, también se lo agradezco. Aunque es verdad que tengo algunas diferencias con los funcionarios a cargo del área de implementación, el hecho de que el Gobernador lo haya tomado como política de Estado es muy importante para mí y para mi espacio. El sabe que puede contar con nosotros, siempre respetando nuestra identidad, así como contó en la campaña del Frente Juntos, de la que el Frente Renovador formó parte y trabajó mucho para que el justicialismo volviera a gobernar la provincia”.