Cachi Martínez, en el podio de la tarea legislativa en Santa Fe

Ante la consulta acerca de sus propuestas, Martínez aseguró: “Hemos presentado muchísimos proyectos que fueron pensados y trabajados para afrontar lo que nos toca vivir y sería imposible detallar en esta nota uno por uno, pero creo que los más trascendentes fueron los relacionados con la educación, los de acceso a la conectividad, y los de seguridad. Sin dejar de mencionar que también hemos presentado varias propuestas para llevar adelante en la pospandemia y la nueva normalidad que nos tocará vivir”.

“En cuanto a la educación virtual, que va a continuar sin dudas este año, logramos que se apruebe la entrega de dispositivos electrónicos a los estudiantes de los sectores más necesitados y que se otorguen créditos a las y los docentes para poder adquirir herramientas de trabajo para la virtualidad. Este proyecto obtuvo media sanción y espera obtener la sanción definitiva en la Cámara de Senadores. Por otro lado, en el tema de la conectividad en general, tan necesaria en estos tiempos, vimos con muchísima alegría la decisión del gobernador Perotti de llevar adelante el Plan Santa Fe Conectada, sobre el cual bregamos durante años para que se pueda llevar a cabo en nuestra provincia. Tuve la suerte de formar parte del directorio de la empresa Arsat donde pude aprender sobre la imperiosa necesidad del desarrollo de la conectividad tanto para la educación, como para la producción, la salud, la seguridad, y el federalismo mismo. Realmente me siento honrado de que el gobernador lo haya tomado como política de Estado. Ahora tenemos que avanzar para que el sector público y el sector privado puedan coordinar acciones para dar internet de calidad en cada rincón de la provincia”, dijo el diputado.

Y continuó: “Siguiendo con la necesidad de priorizar a la educación, para la presencialidad, que esperemos pueda darse lo más pronto posible, logramos por un lado que el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Educación considere escenciales a los docentes para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, proyecto que presentamos en noviembre pasado, y que contempla también la creación de la figura del auxiliar de salud o enfermero escolar, que garantizará que en cada establecimiento haya tanto un lugar físico como una persona destinada a controlar el estado de salud de docentes, no docentes y alumnos y que estará en contacto directo con las autoridades sanitarias ante la eventualidad de casos sospechosos en los establecimientos. También a fin de año asistimos con gran alegría y expectativa la decisión política del gobernador de poner en marcha a partir del ciclo 2021 el Boleto Educativo Gratuito, un anhelo que en nuestro espacio, el Frente Renovador, lleva casi ocho años de trabajo continuo para hacerlo realidad, ya que hemos presentado proyectos en la Legislatura provincial, en varios Concejos Deliberantes e incluso en el Congreso nacional. Y nos hemos preparado nada menos que con el creador de esta iniciativa, el ex gobernador Juan Manuel de la Sota con el que me unía una sincera amistad, y el nos ayudó a planificar para Santa Fe lo que él había logrado en Córdoba. Respecto a esto, hemos presentado en diciembre pasado un proyecto para que se comience de manera inmediata con la inscripción de alumnos y alumnas, docentes y personal no docente de manera on line, con la finalidad de que el sistema esté preparado y los usuarios inscriptos de cara al comienzo de clases que se prevé para el mes de marzo próximo.”

Y agregó que “en lo que respecta al área de seguridad nuestro logro más importante fue la aprobación del Observatorio de Víctimas de delitos y sus familiares en el ámbito de la Cámara de Diputados, proyecto que presentamos en consonancia con el Congreso nacional que a través de su presidente Sergio Massa fue puesto en marcha a principios de 2020. En este sentido, hemos avanzado en la firma de convenios con Colegios de Abogados de la provincia, y esperamos concretar a partir del mes de marzo las Audiencias Públicas a través de las cuales se discutirá una Ley Provincial de Derechos de las Víctimas. Pero además hemos presentado otros proyectos, como la reforma del Código Procesal Penal Juvenil, y el agregado de la portación de armas como peligrosidad procesal, admitiendo la prisión preventiva a quienes porten armas en posibles comisiones de delitos. Creemos que al incluirse la tenencia o portación de armas se evita que el o los delincuentes hallados en alguna de las situaciones descritas entren por una puerta y salgan por la otra. Es una manera de evitar la puerta giratoria, tan nociva para la lucha contra la inseguridad. También hemos denunciado con pruebas fehacientes la liberación de peligrosos delincuentes en el norte provincial con la excusa de la pandemia”.

Para finalizar, en cuanto al trabajo realizado desde su banca para enfrentar la pospandemia, el legislador sostuvo que “hemos trabajado mucho en la necesidad de pensar en el día después y entender que esta pandemia no debe servirnos para contabilizar muertos y echarnos culpas sino para pensar cómo construimos una provincia y un país que pueda superar las enormes desigualdades e inequidades económicas, sociales y territoriales que padece. Así también en esta idea del día después hemos planteado el Plan Federal Brigadier López que prevé varias acciones, entre ellas el traslado del Congreso Nacional al Área Metropolitana de Rosario y una política de arraigo para que en el interior nuestros jóvenes puedan encontrar el progreso en su lugar de origen, entre otras. Porque al federalismo no solo hay que declamarlo, sino también profesarlo, por eso creo fervientemente en este Plan para ponerlo en marcha cuando podamos salir de esta crisis provocada por el Covid-19”.