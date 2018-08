El periodista Diego Cabot estuvo anoche invitado al programa "Intratables" de América donde dijo que estaba "confiado" sobre la veracidad de los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno.

"Había escrito mucho sobre este tema, conocía mucho, a medida que fui avanzando me di cuenta que era la descripción más cruel de lo que había sucedido", agregó.

"Yo sabía que si publicaba en el diario iba a tener una gran repercusión pero también iba a ser un aviso para que se diluyan cantidad de pruebas. Dije este camino ya lo conozco asi que tomé otro y fui a la Justicia", contó.

Además habló de los dichos de las expresidenta que dijo que Cabot "habría armado un pequeño grupo de tareas". En ese sentido dijo: "No sentí demasiado. No le di importancia a las palabras de Cristina, ya conozco la doble moral con la que se maneja, la forma de gobernar con la mentira como método, asi que sabía la repercusión que iba a tener en ese sector de la sociedad que se manifiesta con agresiones".

Diego Cabot En Intratables



Cabot expresó además que le llamó mucho la atención la declaración de Abal Medina que al parecer llegó por la detención de su secretario y contó que recibía dólares en la Casa Rosada.

Además el periodista calificó de "inédita" la declaración del exfuncionario Claudio Uberti, hombre de confianza de Cristina y Julio De Vido. "Realmente me tomó por sorpresa la declaración de él. Los términos de lo que dijo son desconocidos para la causa y aportan datos increíbles desde la personalidad y el trato de los Kirchner, hasta su gente y la estructura de cómo funcionaba".

"Aporta otra línea de recaudación. A él todavía le falta contar alguna parte. Recién después tendría lugar ese acuerdo. Lo ha hecho frente a Carlos Stornelli, que es el fiscal de la causa. Después lo tiene que homologar el juez. Es muy relevante. A mí ayer me llamó la atención algo de la visita de Cristina Kirchner a Tribunales. Me llamó la atención por dónde iba la línea de defensa, más allá de la recusación: el hecho de que ella no sabía nada. Es muy difícil negar los hechos".