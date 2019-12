Buzzi: "No es momento de grandes protestas del campo"

Buzzi, ex referente de la Mesa de Enlace durante el conflicto de 2008.

El dirigente rural Eduardo Buzzi, ex integrante de la Mesa de Enlace, aseguró que la ley de emergencia económica “es una herramienta para un gobierno que encara una etapa muy complicada de Argentina”, definió a las retenciones como “un mal impuesto” y explicó que “el campo no entiende el contexto que estamos viviendo y por eso se queja”. Peso a esto, Buzzi declaró que no es momento para “grandes protestas” del campo.

“Las retenciones siempre son un mal impuesto, son un flagelo desde hace 18 años y deberían ser transitorias mientras dure la emergencia”, aclaró, y definió: “El campo no entiende el contexto que estamos viviendo y por eso se queja”.

En declaraciones a CNN Radio, el ex titular de Federación Agraria estimó que “haber contemplado la situación de los productores más chicos es una batalla ganada” y que pese a las quejas “estamos lejos de que los productores derramen leche en la ruta como ya pasó. No es el momento de grandes protestas del campo”.

El Congreso nacional facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer “mecanismos de segmentación y estímulo” para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones.

Asimismo, la norma —que sufrió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara de Diputados promovidas por el gobierno— plantea que “las modificaciones de las alícuotas deberán ser informadas por el PE ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto”.

La ley prevé darle la facultad al PE de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación de determinados productos agropecuarios y establecer nuevos topes.

De esta manera, el Ejecutivo podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%.

Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones hasta el momento tributan 9%, aunque el Ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%.

Por su parte, las producciones agroindustriales de las economías regionales se ubicarán en 5%, productos a definir por el gobierno.

En la sesión en Diputados se incluyó un artículo en el cual el gobierno “deberá establecer mecanismos de segmentación y estimulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”.

Asimismo, “establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”.