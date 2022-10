Bullrich pidió "no hablar más" sobre si Macri será candidato

La jefa del PRO también envió un mensaje al interior de Juntos por el Cambio para que no adquiera "la cultura kirchnerista"

“Macri dijo que lo iba a decidir en marzo. No tiene mucho sentido hablar de su candidatura”, afirmó Bullrich.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió este viernes “no hablar más” sobre si el ex mandatario Mauricio Macri será candidato en 2023 y envió un mensaje al interior de Juntos por el Cambio (JxC) para que no adquiera “la cultura kirchnerista”.

La referente opositora se refirió, de ese modo, a las recientes declaraciones del líder del PRO, que señaló que no se anotó en la carrera presidencial porque “es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia”.

Al respecto, y sin precisiones acerca de su futuro electoral, Macri volvió a levantar este viernes su perfil público en San Nicolás, en la antesala de la salida a la venta de su segundo libro, llamado”Para Qué”.

“No lo escuché (a Macri). No hay que hablar más del tema de si Mauricio será candidato: él dijo que lo iba a decidir en marzo próximo. Está en su decisión y no tiene mucho sentido hablar del tema”, sostuvo la ex ministra de Seguridad.

La jefa del PRO también ratificó su diferencia respecto de la prórroga al freno a desalojos de barrios populares, una iniciativa apoyada por el interbloque de Juntos por el Cambio.

“Esa ley la cuestioné en 2017, 2018, porque genera una gran injusticia. La Argentina necesita un elemento fundamental que es la Justicia”, señaló.

En ese sentido, Bullrich recordó que, durante la gestión de Cambiemos, tuvo cruces con Macri y la entonces ministra de Desarrollo Social nacional, Carolina Stanley.

Agitando la interna

“Estuve en contra de nuestra política social, lo discutí mucho con Mauricio, con Stanley. Por eso, voy a terminar con los planes sociales en la Argentina. De algún modo, en cuatro años no quedarán planes sociales para que la cultura del trabajo, y el trabajo, sean la variable”, subrayó.

“Si el populismo light, la cultura kirchnerista, nos invade también a nosotros, ¿qué queda para el país? Tenemos que marcar claramente nuestra línea. ¿Qué somos nosotros? ¿Estamos con la propiedad privada? Si es así, entonces no podemos avalar las usurpaciones”, insistió.

En ese sentido, concluyó: “El que no camina hacia el futuro, el cambio, lo único que hace es seguir en la decadencia”.