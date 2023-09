Bullrich le advitió a Macri: "No es hora de salir a generar problemas ni críticas"

La candidata presidencial de JxC hacía referencia a los cuestionamiento que hicieron dirigentes radicales por los coquetos del ex presidente con Millei luego de las Paso

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Partricia Bullrich, reveló que le advirtió al ex mandatario Mauricio Macri que "no es hora de salir a generar problemas ni críticas" a la coalición opositora y que el fundador del PRO le dio la razón al admitirle que "es importante no meter ruido en el medio de la campaña" rumbo a las elecciones del 22 de octubre.