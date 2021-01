La ex ministra hizo formar filas a los policías y lo publicó en Twitter, pero luego borró el video debido a los comentarios que generó el hecho.

No solo fue el gesto frente a los efectivos pese a que no cuenta con cargo alguno. Además, Bullrich no respetó los protocolos sanitarios contra el Covid-19, dado que se la ve sin tapabocas e incumpliendo el distanciamiento social.

“Gracias por su corazón. ¡Guerra sin cuartel! Villa Gesell”, había escrito la actual presidenta del PRO a nivel nacional en un tuit que, finalmente, decidió borrar poco después de su publicación.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cuando Bullrich firmó ejemplares de su libro (“Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en la Argentina”) acompañada de ex funcionarios como Hernán Lombardi y por figuras de otros ámbitos, como el ex bailarín Maximiliano Guerra.

Antecedente

No es la primera vez que ocurre algo así después de la salida de Bullrich de la gestión. En agosto de 2020, un efectivo policial la reconoció durante una protesta y la saludó con la venia.

Pero esas muestras de agradecimiento de los uniformados hacia la ex ministra de Seguridad no cayeron bien en algunos sectores del oficialismo. Incluso, circularon versiones sobre posibles sanciones para los policías de Villa Gesell.

De hecho, la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, comentó una publicación de Twitter que hizo referencia al caso y escribió: “Ya fueron separados de la fuerza”.

No obstante, fuentes vinculadas al Ministerio de Seguridad bonaerense desmintieron la información y aseguraron que no estaba en estudio ningún tipo de medida contra los policías. Poco después, García borró el tuit.

Enterada de la situación, la propia Bullrich se pronunció en las redes sociales y pidió que no haya represalias contra los miembros de las fuerzas de seguridad.

“Durante mi gestión muchos miembros de las fuerzas saludaban a ex presidentes y ministros. Siempre sentí que era el respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional”, escribió. Y en otro mensaje, afirmó: “Métanse conmigo pero #ConLosQueNosCuidanNo”.

En esa línea, Gerardo Milman, un dirigente que acompañó a Bullrich durante su gestión al frente de la cartera de Seguridad, utilizó términos similares. “El gobierno bonaerense sanciona a policías por saludar. Los prefieren maleducados”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego posteó otro mensaje: “Si echan a uniformados por saludar a civiles, nos quedamos sin policías. #ConLosQueNosCuidanNo”.

Bajo la lupa

A su turno, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que analizará si hay motivos para sancionar a los agentes.

Por un lado, Berni afirmó que no sancionaría a los policías por el saludo a Bullrich, pero se preguntó qué hacían en un “acto político”. En ese sentido, enfatizó que realizará una investigación.