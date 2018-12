La funcionaria destacó que la norma "protege a la sociedad y a las fuerzas de seguridad" y que "es tan claro y tan simple que lo único que le pido a todos es que lo primero que tienen que hacer es leerlo".

La ministra dijo además que el presidente Macri "lo respalda", con lo que buscó cerrar la discusión tanto externa (con la oposición) como interna (con Elisa Carrió).

"Lo hemos hablado con el Presidente durante más de un año y lo respalda. Cree que esto ayuda a clarificar los casos en los que la Justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en cumplimiento de su deber", señaló Bullrich en declaraciones a TN.





Consultada por las críticas de Carrió, dijo que no quería "discutir" con le jefa de la Coalición Cívica porque "no corresponde", pero sí sostuvo que "el protocolo no es fascista" sino que está "basado en los convenios que Argentina firmó como país. Copiamos el reglamento de las Naciones Unidas".

Algunas de las principales frases de Bullrich sobre el nuevo protocolo:

>> "Cuando el policía actúa como policía hay que tratarlo como policía; cuando actúan como ladrones, de ladrones. Hubo muchos casos en que a los policías se los trató como victimarios. Si actúan como policías, no deberían ser juzgados"

>> "Es lógico que si un policía corre peligro al identificarse, no lo haga. El agente puede no dar la voz de alto si está en peligro"

>> "Los jueces me dijeron que necesitábamos un reglamento claro"

>> "Vivíamos en un mundo del revés: hay que cuidar al ciudadano. El reglamento genera polémica porque nadie leyó los protocolos anteriores ni este. Hay cosas que existen hacen 50 años"

>> "En los últimos casoshemos logrado sacar de esa situación a una enorme cantidad de policías y gendarmes que iban a ser condenados como homicidas y terminaron absueltos, porque explicamos cuál había sido la conducta: estaban defendiendo al ciudadano"

>> "Es tan claro y tan simple que lo único que le pido a todos es que lo primero que tienen que hacer es leerlo"

>> "Si el protocolo de cada fuerza no es suficiente, subimos la apuesta y dictamos un protocolo del Ministerio. Yo estoy dispuesta a que vaya al Congreso.