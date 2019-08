La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich analizó el panorama del oficialismo. "El golpe de las PASO ha sido duro, pero no nos vamos a rendir. No nos damos por vencidos, ni aún vencidos. Más del 50 por ciento de los argentinos creen en nuestras ideas".

Si bien dijo que le "sorprendieron bastante los resultados", contó que un politólogo cercano a ella le comentó el sábado por la noche que los números estaban peor de lo que ellos creían.

"Una de las cosas que más me preocupa como miembro de Juntos por el Cambio es que necesitamos mejorar nuestra percepción respecto a cuán duro es para la gente este momento y cuánto tenemos que trabajar para que vislumbre y pueda mirar un horizonte distinto", reconoció.

Bullrich recordó cómo vivió el domingo y dijo que, por el gota a gota de los fiscales, se vio venir el resultado pero que, cuando se supo, tuvo "un shock fuerte". "Es fuerte porque lo que tenemos que remontar es una épica", dijo en diálogo con LN+. "Tenemos que convencer a la sociedad de que la Argentina no es incorregible".

"Desde que asumimos, teníamos una gran ilusión de poder generar un cambio de rumbo estratégico que le permitiese a la Argentina salir de los vaivenes permanentes y de estas luchas por el poder que hacen que vaya y venga, y establecer una autopista de cambios profundos que nos llevasen a un cambio para siempre".

Al hablar de cómo se vivió en el Gobierno el día posterior a las Paso, Bullrich contó que el mensaje de Mauricio Macri fue: "Ahora tenemos que discutir cómo transitamos este tiempo".

"Este es un tiempo en el que sabemos que las Paso fueron duras, pero no fueron una elección y nosotros representamos un proyecto de país", explicó ella. Y, pese al resultado electoral, Bullrich fue optimista: "Creemos que más del 50 por ciento de los argentinos, aunque hoy estén golpeados económicamente, avalan las ideas que nosotros tenemos".

"Sabemos que el golpe de las Paso ha sido duro, pero no nos vamos a rendir. No nos damos por vencidos, ni aún vencidos. Vamos a pelearla a fondo". Entonces dijo que ya están "repuestos, dispuestos y cada uno con su barquito" para remar esta situación. Además, si bien dijo que no quiere ser "una idealista estúpida", consideró: "Vamos a pasar esta prueba".