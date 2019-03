"Eso sería ir en contra de nuestra idea de libertad de la Justicia", señaló la ministra por A24.

En este sentido, la ministra dijo que "acá hay un grupo de senadores que dijeron que no lo van a dar el desafuero" y recordó que desde que se habilitó el desafuero de Julio de Vido, que derivó en su detención, "empezaron todos los kirchneristas a arrepentirse y a hablar".

Embed

"Por eso defienden a Cristina y no le van a dar el desafuero", apuntó la funcionaria.





La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que el gobierno "no puede hacer nada" para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "esté o no esté presa".