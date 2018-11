La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó a la intendenta Mónica Fein a la hora de referirse a su capacidad de acción para contrarrestar la violencia y el narcotráfico. Aseguró que le costó "dos años y medio convencerla de que había que hacer lo mismo que estábamos haciendo en la ciudad de Santa Fe".

"Objetivamente muchas veces la ideología juega en contra de la posibilidad de hacer una buena política de seguridad. Cuando empezamos con el programa de Barrios Seguros a José Corral (intendente de Santa Fe) lo convencimos en dos minutos. Dos años y medio me costó convencer a la intendenta de Rosario de que había que hacer los mismo que estábamos haciendo en Santa Fe", manifestó la titular de la cartera de Seguridad durante el Segundo Encuentro Nacional de Intendentes 2018, que se realizó en Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, agregó: "Cuando Rosario se desbordó de nuevo, arrancó con el mismo tipo de planes que hoy nosotros tenemos en los barrios (de Santa Fe) para decir acá está el Estado legal y no el Estado narcotraficante".

Bulrrich también manifestó que "las políticas de seguridad en los territorios donde el narcotráfico ha intentado penetrar son exitosas y cambian la idea de que los narcos toman las zonas. No hay duda de que no estamos en todas partes el país y que no llegamos a todos lados. Pero tratamos de llegar a los lugares más difíciles. Estamos en los lugares más difíciles. Y en esos lugares el cambio es enorme".