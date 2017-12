El senador de Cambiemos Esteban Bullrich lamentó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no hubiera estado presente, la semana pasada, en la reunión inaugural de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta porque "cuando uno no está presente, no puede escuchar" y consideró que "es muy importante" que hoy se haga presente en la nueva reunión donde se tratará el presupuesto 2018.

"Cuando uno no está presente, no puede escuchar. El ejercicio de escuchar es muy importante", sostuvo Bullrich al lamentar la ausencia de la ex mandataria (y actual senadora) en la comisión que él mismo preside.

"Me apenó que no viniera, es importante que todos participemos, sino no está honrando a todos los que la votaron", agregó. Y remarcó que "es importante que la senadora Cristina Kirchner venga", en referencia a la reunión que hoy buscará dar dictamen favorable al Presupuesto 2018 y al impuesto al cheque.

En declaraciones a las radios Continental, Mitre y La Red, el senador por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos resaltó "la mirada social" que a su juicio marca esta ley de presupuesto.

Y remarcó puntualmente "la inversión social" (puso como ejemplo que la Asignación Universal por Hijo alcanzará a 200.000 niños más), "el crecimiento de la inversión educativa" y el "plan de viviendas, agua potable y cloacas" como ejes del proyecto.

"Como país estamos acostumbrados a la imposición de políticas y no a la construcción de políticas".

"Marca a las claras este récord de inversión social que va a ser casi el 76 por ciento de presupuesto", aseguró Bullrich sobre el proyecto. Y lo atribuyó a que el presidente Mauricio Macri "puso el foco en terminar con la pobreza en la Argentina".

Sobre si se aprobará esa ley y las demás que completan el paquete económico que busca sancionar el Gobierno, Bullrich se mostró esperanzado en ese sentido y recordó que se trabajaron "en diálogo con la oposición", incorporando sugerencias y cambios.

"Trabajamos construyendo entre todos, porque gobernar no es fijar una política y morir en la propia, o ir por todo, sino construir en conjunto políticas de largo plazo", diferenció.

2017-10-04-bullrich2288836.jpg Bullrich también se bajó porque no iba la expresidenta, y TN suspendió el debate.



Y agregó que como país "estamos acostumbrados a la imposición de políticas y no a la construcción de políticas".

Consultado sobre si podrían repetirse los incidentes ocurridos en los últimos días, mientras la Cámara de Diputados debatía la reforma previsional, consideró que en esos episodios hubo "una minoría que quiso con violencia atentar contra la democracia".

"Primó la mayoría que queremos que la democracia funcione", concluyó.

En relación a la reforma previsional que finalmente se sancionó en ese momento y si afectaría la imagen del Gobierno, consideró que será aceptada "a medida que todos vayan viendo el resultados" de la reforma.