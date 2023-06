Bullrich acusa de "ventajero y oportunista" a Rodríguez Larreta y aumenta la tensión en JxC

"Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", dijo Bullrich.

La líder del grupo de "los halcones" del PRO remarcó: "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".

Las declaraciones de Bullrich se producen luego de que Larreta afirmara que la ex ministra de Seguridad propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Macri entre 2015 y 2019.

"Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no", dijo Rodríguez Larreta.

El referente de "las palomas" del PRO -el sector que pretende posicionarse más moderado en la interna- aseguró que Bullrich "propone desde el mensaje fuerte" y que "así no funcionó".

"Es la historia de la Argentina, llevamos 100 años de antinomias, peleas que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero. Ese modelo fracasó, mirá cómo estamos hoy", sostuvo Larreta.

Consultado sobre si ese modelo es el que representa Macri, afirmó: "Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo".

Cuando las críticas habían impactado en la interna de JxC, Larreta trató de morigerar sus palabras hoy en declaraciones a Radio Continental.

"Yo no dije que el modelo Macri fracasó. Lo que dije fue que los cambios que no se mantienen en el tiempo y muchas de las cosas que él dispuso volvieron para atrás", intentó desdecirse.

Por su parte, el diputado del PRO en JxC Fernando Iglesias, aliado de Bullrich, acusó a Larreta de contradecirse en su reiterada consigna de "no hablar" de otros dirigentes de la coalición, decisión con la que intenta posicionarse como dialoguista y moderado hacia el interior del frente opositor.

"«Yo nunca hablo mal de mis aliados» es otra producción de Editorial Ventajita para su colección Nueva Mayoría", publicó con ironía Iglesias en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/FerIglesias/status/1674105166725775379 "Yo nunca hablo mal de mis aliados" es otra producción de Editorial Ventajita para su colección Nueva Mayoría. https://t.co/HpppvX6pNU — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 28, 2023

También se expresó contra Larreta el ex miembro del Consejo de la Magistratura y actual jurista asesor de Bullrich, Alejandro Fargosi, quien defendió a Macri y señaló que "algunos" dirigentes de la coalición le "trabaron" medidas que quiso implementar durante su gestión.

"Por lo que recuerdo, estimado Horacio Rodríguez Larreta, el mayor obstáculo de Mauricio Macri (que su 41% de 2019 prueba que no fue fracaso) fueron los frenos y miedos que algunos impusieron. ¿Quienes? Los que revirtieron medidas que Macri ordenó pero algunos de JxC le trabaron, diluyeron o revirtieron", publicó Fragosi en esa misma red social.

El ex consejero de la Magistratura se refirió a algunas de las presuntas medidas que no pudo llevar adelante Macri por decisión de dirigentes cercanos a Larreta: "Sinceramiento económico, tarifas reales, gastos del estado, lluvia de planes, fin de curros, despido de ñokis (sic), etc."

En ese sentido, Fargosi subrayó que "los problemas" que existieron entre 2015 y 2019 "no recuerdan precisamente al modelo que propone Bullrich".

En cambio, quien se sumó a Larreta en las críticas a la gestión de Macri fue la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, quien cofundó Cambiemos en 2015, el frente con el que el exmandatario accedió a la Presidencia.

"Hay dos modelos: hay un modelo, que por ejemplo lo interpreta Macri, que dice que hay que ajustar todo", dijo Carrió, en alusión a presuntas diferencias entre Larreta y Bullrich, en la que la exdiputada respalda al alcalde porteño.

Y agregó: "Está tan ajustada la clase media que si usted ajusta todo y no crece, lo que va a hacer es estallar la Argentina".

Además de recalcar que "el ajuste sobre una clase media diezmada es terrible" recordó cómo fueron las negociaciones con Macri para formar Cambiemos hace ocho años.

"Vino al centro cuando hizo una alianza conmigo, yo nunca fui a la derecha y menos a la extrema derecha", sostuvo.

Fargosi salió al cruce de las declaraciones de Carrió y le recalcó que "el modelo" no es el de Macri, sino que "es el de Bullrich" que -según dijo- es "quien será presidenta".

"Segundo, no propone ajustar todo ni especialmente a la gente sino ajustar al Estado y a la política", afirmó el exconsejero de la Magistratura.

Fuentes cercanas a la extitular del PRO indicaron que "seguramente" Bullrich se "explaye" sobre su cruce con Larreta este jueves, durante una conferencia de prensa que ofrecerá en la localidad bonaerense de Pilar, donde presentará a parte de su equipo.