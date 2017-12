Luis Brandoni se cansó de la situación que, según él, se vive en la Asociación Argentina de Actores. Con dolor, decidió dar un paso al costado y renunció. Mediante una carta contó por qué rompió su vínculo con la institución y disparó con munición pesada.

"Quiero dejar en claro que desde hace ya años no me siento representado por los afiliados dirigentes de la institución. Mi renuncia no implica que vaya a afectar mi obligación de efectuar los aportes a la organización sindical y a la obra social que, como sabemos, es obligatorio", dijo.

Brandoni ya venía muy molesto por la defensa de la Asociación Argentina de Actores a Víctor Hugo Morales, quien fue despedido de C5N. "Es una mamarrachada kirchnerista. Desde hace unos años a esta parte la AAA son la Asociación Kirchnerista de Actores, con lo cual no me representan hace mucho", indicó el mes pasado.