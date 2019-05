Brandoni: "La decisión de la UCR le va a hacer bien al país"

El actor Luis Brandoni aseguró que los insultos del titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, contra el presidente Mauricio Macri fueron de "una vulgaridad extrema" e "inadmisibles" para una reunión política de la importancia de la Convención Nacional del radicalismo que ayer decidió seguir en la coalición Cambiemos.

"El no puede decir eso, es una convención la que decide qué hay que hacer en el partido", insistió el dirigente radical, sobre los exabruptos de Cornejo, al tiempo que fustigó a sus correligionarios que calificaron de "traidor" al dirigente cordobés Mario Negri. Estas expresiones extemporáneas calentaron el encuentro radical en Puerto Norte.

Brandoni evaluó como positivo que la UCR permanezca en la alianza de gobierno, y señaló que "le va a hacer bien al país y a la política" y, consultado sobre las fuertes críticas que realizaron ayer los sectores rupturistas del radicalismo, señaló: "La gente que está disconforme es parte del juego y los partidos democráticos".

No obstante, descartó de plano que el partido haya sido usado con fines electorales por el PRO. "No es cierto, porque hay muchos correligionarios que son funcionarios públicos, algunos sobresalientes. Y en ese caso yo tengo que decir la verdad, que los radicales que no estuvieron de acuerdo tienen todo el derecho de irse del partido, pero se quedaron".