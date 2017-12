Boudou, a Tribunales por facturas apócrifas

El detenido ex vicepresidente Amado Boudou será trasladado hoy desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales para declarar en la causa que se le sigue por "facturas truchas" en la rendición de gastos de un viaje a París, donde estuvo tres días en febrero de 2011, mientras era ministro de Economía.

Además del ex vicepresidente, en esta causa están imputados su ex secretario Héctor "Cachi" Romano, quien deberá declarar mañana y el ex funcionario de Economía Guido Forcieri, quien será indagado el miércoles.

Los tres están imputados por supuesta defraudación a la administración pública por presentar comprobantes de pago apócrifos o con datos falsos. Por ejemplo, se cuestionan dos facturas del hotel Bel-Ami, de París, por 9.395 y 6.943,23 euros respectivamente, y una pagada a un intérprete, Eduardo Kahanne, por 3.300 euros, en un viaje de Boudou a la capital francesa durante tres días, en febrero de 2011. Al declarar en la causa, el intérprete desmintió haber hecho la factura en cuestión pero sí aportó un recibo con 1.900 euros que dijo que cobró. El hotel parisino aseguró que las facturas en cuestión no eran suyas.

Boudou está en el penal de Ezeiza desde el 3 de noviembre acusado por lavado de activos en una causa en la que se lo investiga a raíz de su presunto enriquecimiento ilícito. Entre otras causas, es investigado por el contrato para renegociar deuda pública de Formosa por 7,6 millones de pesos y por la llamada "ruta del dinero" en el caso de la imprenta Ciccone.