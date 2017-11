Boudou recusó al juez: "Memostraron como un trofeo de caza"

El ex vicepresidente Amado Boudou pidió ayer ante la Cámara Federal su excarcelación, tras haber sido detenido en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, y reclamó que sea apartado de la investigación el juez federal Ariel Lijo. Durante una audiencia ante los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, el ex funcionario aseguró que en su detención lo mostraron como "un trofeo de caza", como si fuese un "elefante o un ciervo", para "mandar la foto a los diarios".

"No hubo ninguna filtración. Fue una cuestión armada. Cuando llegaron a mi casa, les dije: «Hace falta que filmen. Yo soy Boudou. Se a que vienen. Me voy a entregar». Y me dijeron: «Esto es una orden», señaló el ex vicepresidente respecto al operativo realizado por Prefectura Naval en su departamento del edificio Madero Center, donde residía.

"Cuando terminan, me esposan, me sacan una foto, era un trofeo de caza, un elefante, un ciervo, para mandar a los diarios. A mi me da cosa desde el punto de vista institucional, porque había alguien que dirigía esta situación", acotó Boudou, y culpó al "director del proceso" en referencia al juez Lijo.

Primero Boudou brindó en la audiencia los motivos de su recusación del juez Lijo, quien lo detuvo por "asociación ilícita" y "lavado de dinero" en la causa por presunto "enriquecimiento ilícito", y lo hizo ante el camarista Ballestero por tratarse de una audiencia unipersonal.

La defensa de Boudou asegura que Lijo perdió la objetividad al ordenar la detención, ya que las pruebas se encontraban desde hacía meses en el expediente: al respecto, el ex titular del Senado explicó que tenía "arraigo permanente" y "un puesto muy importante para ir escapando", sumado a que va a ser padre en la Argentina de mellizos producto de su relación con la mexicana Mónica García de la Fuente, ex legisladora en aquel país.

Parcialidad

"El instructor ha perdido la objetividad y la parcialidad", sostuvo Boudou y, al respecto, señaló que el magistrado seccionó la investigación del caso Ciccone para "perjudicar a unos y favorecer a otros".

"Curioso lo que pasó con la testimonial de (Jorge, el banquero) Brito. Estaba citado para un viernes y vino antes. Nuestros abogados no estaban. Fue un relato del Banco Macro pero no hay una pregunta al caso Ciccone. Cambiar fecha de testimonial para que no puedan estar los abogados", remató Boudou.

Boudou también pidió estar en libertad para poder ejercer una defensa adecuada en las múltiples causas en las que está siendo investigado: el caso de la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica, la de enriquecimiento ilícito y el pago de la deuda de Formosa con el Estado nacional, por la cual intervino realizando trabajos de consultoría The Old Fund de Alejandro Vandenbroele.