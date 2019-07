Boudou pidió su absolución en la causa por los autos

La defensa del detenido ex vicepresidente Amado Boudou solicitó ayer su absolución en la causa por supuestas irregularidades en la compra de autos para el Ministerio de Economía cuando ocupaba esa cartera, en 2009.

El abogado Eduardo Durañona aseguró que "no se probó la ilegalidad de los hechos", en el marco de la causa en la que se acusa a Boudou de haber ordenado la compra de autos para Economía, sin licitación.

El abogado dijo, además, que "el pedido de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos formulado por la fiscalía viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad reconocido por los teóricos de la materia".

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal 8, Durañona indicó que "el Ministerio de Economía ganó una subasta" y aseguró que el entonces ministro "podía haber ordenado una licitación para favorecer a Guido Guidi, pero no lo hizo".

"No hay una sola firma de Boudou en todo el expediente", sostuvo el abogado de Boudou y resaltó que "el fiscal (Abel Córdoba) cree que no hubo subasta pero no hay pruebas de eso, es un relato sin el cual se cae el relato".

En el alegato del 13 de junio, el fiscal Córdoba había pedido cuatro años de cárcel para Boudou por la compra de autos sin licitación para el Ministerio de Economía y reclamó una pena unificada de cinco años si se suma el caso de los papeles "truchos" de un vehículo que compartía con su ex esposa Agustina Seguín, cuestión que también se ventiló en este proceso.