Boudou pasó su primera noche detenido en Ezeiza por enriquecimiento ilícito

Amado Boudou fue trasladado al caer la tarde de ayer al penal de Ezeiza, luego de prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, quien dispuso la detención del ex vicepresidente de Cristina Kirchner en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Asimismo, el magistrado rechazó el pedido de excarcelación planteado (junto a una recusación) por el también ex ministro de Economía y otrora jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés).

Lijo desestimó la solicitud de excarcelación de Boudou luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello no dictaminara en contra de ese planteo y dejara la decisión en manos del juzgado.

El magistrado había ordenado el arresto por considerar que Boudou, a quien en su fallo le endilgó tres maniobras de lavado de dinero, podría entorpecer la investigación a partir de una supuesta "existencia de relaciones residuales con actores" de poder. Frente al juez, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, el ex vicepresidente resaltó que "jamás" obstaculizó las pesquisas.

"El juez ha perdido la objetividad y la imparcialidad que es necesaria para llevar adelante tan importante magistratura", subrayó Boudou. Y destacó que el fiscal del caso no pidió su detención. Asimismo, tildó su arresto de "ilegal y arbitrario" y reclamó su nulidad y excarcelación.

Boudou también recusó a Lijo, a quien acusó de detenerlo a él y a su amigo, José María Núñez Carmona, para desviar la mirada de las denuncias por morosidad que existen en su contra en el Consejo de la Magistratura.

El ex vicepresidente, además, volvió a desligar del caso a su ex novia Agustina Kämpfer, quien fue citada a indagatoria, y reiteró que los 80 mil dólares que utilizó para comprar un departamento fueron un préstamo de su hermano, Sebastián Boudou, como parte de un "contrato tácito" entre ambos.

"No me explique nada", lo cortó Boudou a Lijo cuando éste le quiso explicar el antecedente de Julio De Vido: el fallo de la Sala II de la Cámara Federal cuando dispuso la detención del ex ministro de Planificación Federal.

El abogado de Boudou, Eduardo Durañona, se mostró "sorprendido" por la decisión del magistrado y destacó que el ex vicepresidente "siempre estuvo a derecho".

Según consideró el letrado, "están llevando a cabo maniobras y apurando todos los tiempos procesales" en los tribunales de Comodoro Py.

Boudou fue detenido minutos antes de las 7 por personal de Prefectura Naval Argentina, que lo fue a buscar a su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Descalzo y de jogging, el ex vicepresidente escuchó la orden de arresto, tras lo cual fue trasladado —primero— a la División de Investigaciones Penal y Administrativa de Prefectura, en el mismo barrio, y luego a los tribunales. Poco antes de las 19, Boudou fue derivado al hospital del penal de Ezeiza para los estudios de rigor antes de quedar alojado con prisión preventiva.

La acusación contra Boudou se inició en 2012 por una denuncia de un abogado particular y es por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos por unos 80 mil dólares sin justificación en su declaración jurada de 2002.

Además, existen inconsistencias detectadas en los peritajes en declaraciones patrimoniales del ex vicepresidente (de 2002 a 2012).

Boudou también afronta el caso Ciccone (tal vez el más grave) y los expedientes abiertos por la compra irregular de autos de alta gama, por la deuda publica de Formosa, por viajes en helicóptero y por el canje de deuda.

Lo que viene

En tanto, Kämpfer fue citada a indagatoria por Lijo para el miércoles próximo, a las 11. Pero la periodista pidió posponerla a raíz de su reciente maternidad (el 20 de octubre pasado).

Kämpfer era cronista de un canal de noticias en 2009 cuando conoció a Boudou en una entrevista y pronto confirmaron el noviazgo: ella lo acompañó en la campaña para la elección presidencial de 2011, los actos de gobierno, las giras y las votaciones.

Lijo, además, citó a indagatoria a Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López por haber formado parte, junto a Boudou y Núñez Carmona, de "una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, con miras a la obtención de beneficios económicos derivados de su actuación al margen de la ley y con un reparto de tareas de sus integrantes claramente establecido".

Por su parte, el magistrado también denegó la excarcelación a Núñez Carmona, solicitada durante su indagatoria. Y, al igual que Boudou, fue llevado anoche al penal de Ezeiza.

De Vido ya está en Marcos Paz

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido recibió el alta médica en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza y fue trasladado al penal de Marcos Paz. Así lo comunicó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), luego de que el ex funcionario fuera sometido a varios estudios médicos para determinar su estado de salud física y mental. De Vido fue desaforado y detenido días atrás por dos causas judiciales por presuntos hechos de corrupción. "El Servicio Penitenciario Federal informa que, habiéndose llevado a cabo los estudios médicos que determinan el estado de salud física y mental del interno Julio De Vido, el mismo no reúne criterio de internación en el Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza, por lo cual será trasladado al complejo Penitenciario Federal II, Marcos Paz", indicó el comunicado. El ex funcionario quedará en el marco del programa de Intervención para la Reducción de los Indices de Corruptibilidad (Iric), destinado a los presos por causas de corrupción.