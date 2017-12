Boudou: "Al ser detenido me obligaron a posar para la foto"

Al declarar como testigo, el ex vicepresidente Amado Boudou insistió ayer en que al ser detenido en su departamento de Puerto Madero fue obligado por la Prefectura Naval a posar para unas fotos, las que luego se filtraron a la prensa.

El ex presidente del Senado fue trasladado ayer desde el penal de Ezeiza para declarar en los Tribunales de Comodoro Py ante el juez federal Sebastián Ramos por la filtración de las imágenes de su detención, el 3 de noviembre pasado por orden del magistrado Ariel Lijo.

Boudou señaló que a las 6.30 de ese día personal de Prefectura se presentó en su departamento, en el que además se encontraban su pareja y su suegra. "La persona que conducía la situación me dijo que eran órdenes y que tenía que filmar" todo, resaltó en alusión a Diego Fiorotto, quien estuvo al frente de la detención en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.

Según explicó, los prefectos eligieron luego un lugar para sacarle una foto esposado, y señaló que eso fue "totalmente intencional". "Me dijo que me pusiera ahí con ellos, es decir con el mueble de espaldas, y envió a dos personas para que se me pusieran cada una a mi lado. Eligió la pared donde había libros, símbolos políticos, estaba la estatua de Cristina y elementos identificatorios personales", explicó el ex funcionario.