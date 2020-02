La crisis económica y social que golpea a la Argentina ya dejó de ser una novedad. Reclamos y pedidos de diferentes sectores de la sociedad lo reflejan cada día y a cada momento. A dos meses de la asunción del nuevo gobierno, ya se han establecido algunas medidas para revertirla e intentar mejorar la situación del pueblo y los trabajadores. En este sentido, Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza Rosario, hizo un balance de este complejo momento.

"Hay que tener en cuenta que el gobierno lleva muy pocos días, que no nos gane la ansiedad. A nivel general la situación no ha cambiado mucho. Pero sería muy injusto pedirle soluciones mágicas en tan poco tiempo", remarcó Botto.

En esa misma línea consideró que "se están tomando algunas medidas que van en el sentido correcto". A lo que añadió: "Hay que apoyarlos, también en todas las negociaciones que se están llevando adelante. Sabemos que viene una misión del FMI y de parte nuestra tenemos plena confianza en las negociaciones que está llevando adelante el presidente para reestructurar la deuda porque de otra manera se va a hacer imposible vivir en la Argentina".

Esperemos que por primera vez después de estos cuatro años, las paritarias le ganen a la inflación"

Sobre la situación de los trabajadores, comentó: "Hay que empezar a equilibrar las negociaciones en los diferentes sectores. No tenemos que ser los trabajadores y los que menos tienen los que tenemos que pagar las medidas del gobierno anterior. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo más importante, tomar medidas contra el hambre era lo primordial. Creo que la tarjeta alimentaria es un programa más que interesante", señaló.

"Hay que seguir viendo cómo va avanzando la cuestión y creo que una de las cosas fundamentales en las que tenemos expectativas es cómo se desarrollan las paritarias", manifestó. Y agregó: "Esperemos que por primera vez después de estos cuatro años, las paritarias le ganen a la inflación. Esa va a ser la única forma de empezar a distribuir la riqueza de una forma más equitativa y que de alguna manera entremos nuevamente en ese proceso de crecimiento del país".

Botto se expresó también sobre los jubilados y los consideró "uno de los sectores que más hay que atender. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue saqueado por el gobierno anterior. Hay que reconstruir ese tejido que hacía posible que los jubilados tuvieran dos veces al año movilidad y el salario que merecen", aseveró.

En ese sentido, no dejó de aclarar: "Sabemos que se están revisando varios sistemas jubilatorios llamados ‘de privilegio’ y nosotros no estamos tan de acuerdo porque quienes se jubilan en determinada actividad tienen que recibir el salario en función de lo que aportaron toda su vida". Así, profundizó: "Creemos que se tiene que tomar con mucha responsabilidad. No perjudicar a los que están bien y sí ayudar a los que están mal".

Luz y Fuerza Rosario ha sido destacado en el último tiempo por haber realizado una campaña solidaria permanente para ayudar a la ciudadanía en un momento complejo. Sobre esto, el titular del gremio, sostuvo: "No vamos a atenuar las donaciones en tanto y en cuanto permanezca la demanda alimentaria de los sectores mas vulnerables. Con las nuevas medidas del gobierno nacional se espera que la demanda caiga y que mejore la situación de los mas postergados", analizó.

Y concluyó: "Ojalá ocurra lo más pronto posible. Mientras tanto desde el Sindicato de Luz y Fuerza vamos a seguir trabajando junto a las organizaciones sociales y acompañando a toda la comunidad en lo que sea necesario".