Borraron los posteos de apoyo a Cristina de la cuenta de Instagram de Diego Maradona

Tampoco puede encontrarse más un mensaje de Instagram donde le respondía al ex presidente Mauricio Macri, quien había señalado que había echado a Maradona durante su gestión en Boca. "Y a vos, Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y yo no le hice mal a nadie. Por más bombas de humo que tires, tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido, ya lo dijo tu padre…".

Tras la muerte del astro, que conmocionó y enlutó al futbol mundial, los hijos e hijas de Maradona pasaron a ocuparse de la administración de sus redes sociales. "Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos te merecés", publicaron el 16 de septiembre de 2021.

Otro de los posteos que tampoco aparece en las redes de Maradona, según lo indicó el periodista Federico Lamas, es un mensaje de salutación para Cristina Fernández de Kirchner por su cumpleaños, el 19 de febrero de 2020: "Gracias por tu trabajo y por tu lucha por todos los argentinos. Feliz cumpleaños".

Sí pueden encontrarse en la cuenta de Instagram algunas fotografías junto al presidente Alberto Fernández -diciembre de 2019- cuando Maradona fue a visitarlo a la Casa Rosada y se mostró en el balcón que da a calle Balcarce. "Tuve el privilegio de ser recibido por el Presidente. Algunos están inquietos y en desacuerdo con mi visita. Pero no se preocupen muchachos, no le pedí nada para mí. Hablé en nombre de los más necesitados, para que en este momento tan complicado, todos podamos comer y trabajar".

También pueden encontrarse otras fotos y mensajes de apoyo a dirigentes políticos como Evo Morales cuando fue víctima de un golpe de Estado en Bolivia, en 2019: "Es una buena persona que siempre trabajó siempre por los más humildes". También un posteo de apoyo a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, además de otra imagen junto a Fidel Castro.