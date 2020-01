El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, Esteban Borgonovo, aseguró que "el diálogo con la oposición es permanente, nunca hemos dejado de hablar", y manifestó: "Que no haya una foto todos los días no quiere decir que no haya instancia de diálogo y escucha permanente". En ese marco, confirmó un encuentro con cuatro bloques de la Cámara de Diputados, y afirmó que mantiene un diálogo abierto con integrantes del Senado.

"Todos se han manifestado con vocación de discutir tema por tema. Y vamos a sentarnos con vocación de encontrar soluciones, por ahí está el camino", dijo el ministro; y subrayó que se encuentran "trabajando para resolver la difícil situación que atraviesa la provincia. Lo han dicho intendentes y presidentes comunales, y también legisladores, preocupados por sus territorios, como también entidades de la producción y hasta proveedores, que saben que existen muchos problemas de coyuntura que no se pueden resolver”.

Por otro lado, en torno a la posibilidad de normalizar el cronograma de pagos a los agentes provinciales, Borgonovo señaló que "la predisposición del gobierno es acortarlo. Nadie pretende pagar en un mes lo que debería pagarse en cinco días. Y para eso estamos haciendo gestiones ante el gobierno nacional, así como la puesta en marcha de una moratoria provincial. Lo que sucede es que todo esto recién va a tener impacto en abril. Por eso es que insistimos en contar con herramientas para no tener que endeudar a la provincia con tasas que ningún santafesino toleraría".

Al respecto, el funcionario remarcó: "En la medida en que tengamos acceso a esas herramientas que estamos solicitando, esto se hará mucho más viable. Es un deseo de la provincia y una de las prioridades, pero la realidad es que necesitamos que exista un financiamiento, que hoy no tenemos, que nos permita ordenar hacia adelante esta situación".

En esa línea, sobre el probable consenso legislativo, ratificó además la buena voluntad de todas las partes: "La emergencia ya se ha instalado y la oposición manifestó que las cifras eran las correctas, si bien ha habido distintas interpretaciones. Pero ya muchos municipios y comunas se han manifestado públicamente mostrando situaciones de desequilibrios fiscales que requieren ayuda extraordinaria", indicó.

Amalia Granata on Twitter Como Presidente del Bloque #SomosVida y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia, mantuve una reunión con el Ministro Dr. Esteban Borgonovo, con el fin de transmitirle la urgente necesidad de declarar la Emergencia en Seguridad (Abro hilo) pic.twitter.com/eNiKguaLsh — Amalia Granata (@AmelieGranata) January 21, 2020

Para finalizar, el ministro de Gobierno recalcó que la preocupación es "ordenar las cuentas para que las políticas públicas de Santa Fe sean sustentables en el tiempo: las necesidades de la atención de la Salud, el mantenimiento de los planes sociales, el pago de los salarios, las mejoras en el accionar policial, y la posibilidad de evitar que se paralice la obra pública".

"Hay que encontrar herramientas que nos permitan salir de esta situación adversa, así como buscar el financiamiento que nos permita continuar con la infraestructura que necesita la provincia. Todos los integrantes del gobierno tenemos claro que hay que dialogar con todos y escuchar a todos, es nuestra mecánica y filosofía de trabajo", concluyó Borgonovo.