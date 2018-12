Bonfatti: "No recuerdo un año tan malo como este en lo económico"

"No recuerdo un año tan malo como este en lo económico. El ahogo financiero, la fuga de capitales, el desfinanciamiento al Banco Nación, tomar plata de la Ansés, deuda externa. No recuerdo un año igual", sentenció Antonio Bonfatti.





Según el presidente de la Cámara de Diputados y candidato a gobernador del Frente Progresista, "están anunciando un aumento de gas y luz, el FMI lo tiene de rehén al gobierno, monitorean la economía y dice lo que hay que hacer".



En una entrevista con LaCapital, que se publicará el domingo en su edición impresa, a la hora de diferenciarse, Bonfatti dijo que "Santa Fe tiene que apalancar al sector productivo, todo lo contrario a lo que hace el gobierno nacional". Para él, se debe cambiar la matriz productiva de la provincia de Santa Fe. "Estamos en una época que precisa el financiamiento de nuevos emprendimientos. No hay que hacer más de lo mismo", sintetizó.



Respecto de la consulta popular que se hará en paralelo a las elecciones a gobernador, el 16 de junio, el ex gobernador mensuró: "No me parece mal. No es obligatoria ni vinculante. Se trata de reafirmar la gran adhesión a la reforma constitucional".



Cuando se le mencionó el año 2020 como el posible para llevar adelante la reforma constitucional, Bonfatti se preguntó: "¿Por qué no?". Y reveló que será su última presentación como candidato. "Nunca más me volveré a postular para un cargo público", clausuró.





