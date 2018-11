El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Antonio Bonfatti, criticó la política económica del gobierno nacional que puso al país en una situación "compleja y difícil a futuro", destacó que Santa Fe es una de las pocas provincias que no adhirió al "pacto fiscal" y cuestionó duramente el proyecto oficialista de Presupuesto 2019.

"Lamentablemente en todas las cuestiones sociales: salud, educación, estudios, tecnología, hay una merma considerable de entre el 15 y 60 por ciento con respecto al año anterior", señaló el exgobernador provincial, y añadió: "Lo mismo pasa con las obras públicas, que tardan mucho tiempo. Muchas promesas, pero nosotros no vemos resultados".

"No hay economía ni país que funcione con una inflación del 45 o 50 por ciento, y tasas del 70 por ciento"

Bonfatti hizo las declaraciones al cabo de la reunión que mantuvo en Rafaela con la Confederación General del Trabajo (CGT). En el encuentro se analizó la situación de los trabajadores y la actualidad social y económica de la provincia y el país y concluyó que la presión inflacionaria es letal para el sector productivo y el empleo.

"No hay economía ni país que funcione con una inflación del 45 o 50 por ciento, y tasas del 70 por ciento. No hay familias ni empresas que puedan tomar un crédito, sumado a la recesión y la deuda externa que sigue creciendo", aseguró Bonfatti, quien fustigó al gobierno de Mauricio Macri por "no cumplir con la deuda que tiene con la provincia".

"No aceptamos la quita del Fondo Sojero, el gobernador (Miguel Lifschitz) se ha plantado y lo vamos a acompañar", enfatizó el legislador socialista,

y agregó: "Desde Santa Fe vamos a seguir poniendo el hombro, y humildemente demostrar que hay otra forma de hacer política, de gestionar buscando consenso, y estando siempre del lado de los que producen y trabajan".

Asimismo, afirmó: "Tenemos que tener un proyecto de Nación, preguntarnos qué queremos hacer con la industria, o la universidad, y no sacar cada uno su provecho para cada provincia. Cuando cada sector quiere sacar tajada por sí mismo, hacer una negociación parcial, los perjudicados terminan siendo todos los argentinos".