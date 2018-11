"Hay un análisis que está primando en cuanto a que los otros partidos que tienen primarias, se decir, tienen internas y eso los fortalece y, por lo tanto, sería bueno tener primarias dentro del propio frente, lo tomo como nada fuera de lo natural", insitió el exgobernador de Santa Fe, en declarciones al programa "Los días contados" que se emite por Telefé Rosario.



73208090.jpeg.thumb.jpg Gestualidad. Lifschitz admitió que dentro del socialismo hay matices y visiones distintas. Evitó mencionar a Bonfatti como el "candidato natural" del Partido Socialista.



El titular de la Cámara de Senadores de Santa Fe, Antonio Bonfatti, quien se perfila como el candidato "natural" a la gobernación por el Frente Progresista, analizó las declaraciones del gobernadro Miguel Lifschtiz, quien días atrás confesó que su "corazoncito" está con otro dirigente para el máximo cargo del Ejecutivo santafesino."Estamos en democracia, hay una ley de primarias, existe la posibilidad de presentarse, hay que elaborar una estrategia colectiva, que tiene que ver con ser competitivos en campañas electorales", comentó Bonfatti hoy en relación con la postulación que hizo días atrás de alguno de sus ministros para sucederlo como gobernador provincial."Jamás tuve un problema con Miguel (Lifschitz) y nos conocemos hace 40 años y obviamente el día que él asumió como gobernador, yo desde mi lugar de diputado provincial, honrado con la presidencia de la Cámara, lo apoyé en todo lo que fuera necesario", enfatizó Bonfatti, con la intención de terminar con los rumores de que está distanciado del gobernador provincial.Pese a todas las miradas lo señalan como el candidato a la gobernación de Santa Fe por el Frente Progresista, Bonfatti aseguró que todavía "no está definido". No obstante, señaló queDe este modo, dejó flotando la idea de que será una mujer joven lo acompañará en la fórmula que encabezará para disputar la gobernación santafesina. No obstante, destacó que, más allá de los nombres, lo importante es será hacia a donde apuntan las políticas y recordó: "Nosotros hemos garantizado siempre derechos básicos, salud, trabajo y educación"."Para dinamizar la economía hay que generar trabajo genuino, ese es el gran desafío", enfatizó Bonfatti, en relación con las diferencias que hay entre el socialismo y el gobierno nacional. "Hoy estamos bucando el timonel del barco, y creo que para tenerlo tenemos que saber qué barco vamos a navegar y eso se hace dialogando". agregó.