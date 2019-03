Bonfatti: "Llevamos 12 años transformando la provincia"

Con Antonio Bonfatti a la cabeza, el Frente Progresista lanzó ayer oficialmente la fórmula a gobernador y la lista a diputados provinciales que encabeza el actual mandatario provincial Miguel Lifschitz.

"Llevamos 12 años transformando la provincia, nuestras prioridades siempre han sido las mismas: justicia, desarrollo, y trabajar para mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso no ha cambiado y seguiremos trabajando por la gente todos los días", enfatizó Bonfatti ante los militantes y referentes del Frente Progresista que colmaron los Salones del Puerto, en la ciudad de Santa Fe.

Allí atestado de militantes y simpatizantes, además de candidatos y funcionarios, el oficialismo inició formalmente su campaña con miras a sortear las Paso de abril (donde no tendrá competencia) y posteriormente intentar retener el gobierno en junio.

"Cuidemos lo que tenemos, lo que hemos logrado. No se puede volver atrás y en este país los mayores nos acordamos cuando los trenes cruzaban toda la Nación, producíamos acero, teníamos petróleo y aerolíneas era nuestra. En este país en un día se reduce un ministerio de trabajo o de salud y una secretaría de deportes se convierte en agencia de privatización", arengó Bonfatti.

Minutos antes desde la locución oficial se instó a que todos los presentes mostraran que había llevado su celular y se los alentó a que tomen fotos y filmes del acto para atestar las redes sociales con ellos en una difusión instantáneo que llegara a todo el país siguiendo un hashtag que se podía leer en las enormes pantallas del escenario.

Lifschitz, muy aplaudido, recorrió su gestión resaltando que no quedó rincón (por pequeño) en la provincia donde no se hicieran obras. "Hemos resistido la ola amarilla y hace dos años muchos nos daban por muertos y acá estamos más vivos que nunca", desafió de entrada el gobernador y exhortó a una sumatoria que no sea más de lo mismo y nos saque del laberinto por arriba".

A su turno, Tejeda, fue asertiva al elegir leer su discurso. Sobrio y medido, levantó en su primera idea al conmemorar la fecha recordando que el ex presidente Raúl Alfonsín habría cumplido ayer 82 años. "Alfonsín, Alfonsín", tronó el salón. Fue un momento que hizo recordar a las campañas de otras épocas. Ayer no hubo cánticos, ni banderas, ni bombos, ni identificación de ninguna clase. Los asistentes se pusieron de pie para recibir a los candidatos y luego cantar el Himno nacional para dar comienzo al acto.

La radical con sus 30 años fue presentada como representante de la juventud y las mujeres. "El (por Alfonsín) nos enseñó que no puede haber libertad real sin lucha por la igualdad. Vamos a defender lo que hicimos y a apostar a la producción, el emprendedorismo y las pymes. Santa Fe no puede volver atrás. Santa Fe no va a volver atrás", arengó.