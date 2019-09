Bonafini y Valdés salieron a criticar a Juan Grabois

El dirigente social Juan Grabois recibió ayer críticas públicas de dos referentes bien diferenciados y que abonan en el kirchnerismo: la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. Bonafini cuestionó al titular de la Ctep por su manejo "clientelar" y Valdés lo cruzó por hablar de la "reforma agraria" sin discutirlo antes dentro del Frente de Todos.

"Me parece un tipo bastante desagradable. No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros", sostuvo Bonafini sobre Grabois, y agregó: "La relación que tenga Grabois con Cristina a mi no me interesa, no voy a juzgarlo por las relaciones que tiene, me parece que es un caradura".

Bonafini no solo cuestionó a Grabois sino a todos los dirigentes que participaron de la última protesta de los movimientos sociales, que pasaron la noche frente al ministerio de Desarrollo Social. "Es muy triste sacar a la gente a la calle, con los niños, con los cochecitos, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, hacerlos caminar, traerlos abajo del agua, abajo de la lluvia. No me parece bien para después darles una bolsa de comida. Me parece que a la gente hay que enseñarle a pedir trabajo".

Y agregó: "Hablo con las personas que vienen a esas marchas, porque pasan todas por acá, y no saben para qué vienen, mucha gente no sabe. Casi todos vienen por la promesa de la bolsa de comida. Detrás de esa movilización hay una indolencia de los que no pasan hambre, de los que nunca supieron lo que es el barro y lo que es no comer de verdad, no se puede jugar con eso".

En una entrevista radial, cuestionó a otros dirigentes del Frente de Todos, entre los que, dijo, "hay mucha soberbia y mucho individualismo". Se refirió concretamente a Agustín Rossi y a Felipe Solá. "Les falta embarrarse más, como lo hicieron Néstor Kirchner y Cristina", afirmó en declaraciones a la AM 530.

En contraste, Bonafini elogió al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de quien destacó su calma y la moderación: "El nos está dando un ejemplo, por que acá hay mucho loquito suelto que no saca ni dos votos, pero después quiere romper todo. A él le pegan y se defiende con una altura impresionante", graficó.

Por su parte, Valdés, candidato a diputado por el Frente de Todos, sostuvo que a Grabois "le diría que no meta por la ventana temas que no estaban en consideración", en relación a la reforma agraria que propuso el líder de la Ctep.

En ese marco, el ex embajador ante el Vaticano dijo que el Frente de Todos "tiene una plataforma y lo primero que tiene que hacer Alberto Fernández es honrar la palabra empeñada, algo que en Argentina se debe cotizar, y allí no está la reforma agraria".

Para Valdés, el candidato del Frente de Todos "va a estar a la altura de las circunstancias" y con la "primer misión de ser transparente y que termine con la grieta en la Argentina, que no nos hace bien".