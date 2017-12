La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió hoy que "si la llevan presa" a la exmandataria Cristina Kirchner, "se arma un quilombo".

"Si la llevan presa a Cristina, se arma un quilombo que ni te cuento", sostuvo la dirigente de los derechos humanos en referencia al pedido de desafuero y detención que libró el juez federal Claudio Bonadio contra la exjefa de Estado.

La dirigente kirchnerista cuestionó al magistrado e ironizó: "Uno sabe que de un burro sólo puede esperar patadas, pero me parece que se les va un poco la mano".

"Ya no hay límite. Si no tenés una culpa, ellos te la inventan. Es un disparate. Todo el mundo dice que es un disparate, no sólo los que estamos en desacuerdo con Macri. Es cínico", se quejó Bonafini.

Para la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el oficialismo y la Justicia "tienen ganas de ir por Cristina", aunque advirtió: "Se le va a levantar la gente si van por Cristina, no es lo mismo que (el detenido exsecretario general de la Presidencia Carlos) Zannini".

Ante la decisión de Bonadio, la dirigente de derechos humanos pidió que "la gente marche" para repudiar la decisión y por la tarde encabezó una "marcha de la resistencia" en Plaza de Mayo: "Nos falta mucha conciencia de lo que hay que hacer", señaló.

A la vez, cuestionó al kirchnerismo por "mirarse el ombligo" ante las detenciones del exministro de Planificación Federal Julio de Vido y del exvicepresidente Amado Boudou.

"Se miraron mucho el ombligo, se cuidaron mucho. Zannini tampoco se ocupó de Amado. La dirigencia política no se da cuenta de que estos tipos no tienen límites. Ellos son gorilas y odian al peronismo y lo quieren hacer a la fuerza. Dicen que toda la culpa la tenemos los peronistas. Que ԃristina y Néstor hicieron todo malԬ aunque sepan que es mentira. Pero vamos a seguir luchando", finalizó.