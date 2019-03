Bonadio procesó y embargó a Cristina

Ahora el juez federal Claudio Bonadio procesó y embargó por cien mil pesos a la ex presidenta Cristina de Kirchner por el hallazgo de dos documentos históricos en su casa de la localidad de El Calafate, durante un allanamiento. Se trata un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta suscripta por José de San Martín a Bernardo O'Higgins.

"No es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile", sostuvo Bonadio en su resolución.