Bonadio destacó la autocrítica del presidente de la Corte Supema y que haya exhortado a nuevas políticas de Estado, incluso a "hablar menos y empezar a tomar decisiones".

Consultado acerca de las "causas frenadas por intereses políticos" a las que hizo mención Lorenzetti, el juez federal destacó: "Eso es un tema que hay que discutir causa por causa". Sobre su situación personal contó: "Me han presionado para un montón de cosas, pero el problema es que yo no me dejo presionar. Esto es como el tango, se baila de a dos".