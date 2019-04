Bonadio excarceló al ex secretario privado de Julio De Vido

El juez federal Claudio Bonadio excarceló ayer a José María Olazagasti, ex secretario privado del detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública.

Olazagasti está procesado en el caso como miembro de una asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios vinculados a la obra pública en el kirchnerismo, y quedará libre cuando deposite dos millones de pesos de fianza.

Bonadio ya excarceló en el caso al ex titular de Legales del ex ministerio de Planificación, Rafael Llorens.

Olazagasti fue detenido el 11 de agosto del año pasado y su nombre apareció en los cuadernos del ex chofer Roberto Baratta, y además quedó vinculado al presunto pago de sobornos por parte de la empresa Techint.

En la investigación está procesada como supuesta jefa de la asociación ilícita la ex presidenta y senadora nacional Cristina Kirchner, además de De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el también ex funcionario Roberto Baratta. También empresarios que quedaron acusados de cohecho por la Cámara Federal.

Stornelli, cuestionado

La intención del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, de presentar el dictamen de elevación a juicio para dar por clausurada la investigación y enviarla a sorteo de Tribunal Oral puede sufrir un revés ante una apelación que presentó la defensa del detenido Roberto Baratta luego de que el juez Claudio Bonadio rechazara una recusación del funcionario.

El pedido de apartar a Stornelli se basa en que el fiscal fue declarado en rebeldía por no presentarse a indagatoria en la causa donde el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla investiga una red de espionaje y extorsión.

Bonadio rechazó la recusación y respaldó al fiscal, pero la decisión fue apelada y ahora la revisará la Cámara Federal.

Stornelli quedó imputado en la investigación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por sus contactos con el detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, acusado de haber pedido el pago de un soborno al empresario agropecuario Pedro Etchebest para no involucrarlo en el caso.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi tienen también que decidir planteos referidos a la ley del arrepentido, vinculados a imputados que pidieron ser aceptados en ese rol mediante acuerdos con la fiscalía, pero que no fueron homologados por Bonadio.

Otra bicameral

Los bloques de diputados y senadores nacionales del FpV-PJ presentaron un proyecto para la creación de una comisión bicameral especial en el Parlamento que investigue "el armado de causas judiciales, la extorsión y el espionaje ilegal" que, dijeron, "involucra a diversos funcionarios estatales, como ministros, miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia, legisladores y periodistas". El diputado nacional del FpV-PJ Agustín Rossi señaló que "el Congreso no puede permanecer sin dar respuestas" frente a esa situación.