Bolsonaro atribuyó la crisis de la Argentina a "delincuentes de izquierda"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, escribió un nuevo capítulo en su enfrentamiento dialéctico con el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, al afirmar hoy que Argentina “está sumergida en el caos porque delincuentes de la izquierda comenzaron a volver al poder”.

Bolsonaro le contestó así a Alberto Fernández, quien resultó ganador de manera contundente en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del último domingo.

Fernández había tildado al mandatario brasileño de “racista, misógino y violento”, luego de que tras las elecciones del último domingo. Previamente, Bolsonaro había afirmado que una eventual victoria del candidato opositor a Macri en las elecciones presidenciales de octubre podría provocar una “fuga” de argentinos hacia Brasil y provocar una situación similar con la ocurrida en la frontera norte con Venezuela, en el estado de Roraima.

“Si estos izquierdosos vuelven a la Argentina podremos tener en Río Grande do Sul un nuevo estado de Roraima. No queremos eso, no queremos hermanos argentinos huyendo hacia acá, teniendo en vista que algo malo puede ocurrir si se repite en octubre el resultado del domingo”, aseguró Bolsonaro.

En uno de los discursos más encendidos de los últimos días, Bolsonaro apuntó también al frente interno al afirmar que “va a barrer a los rojos de Brasil”, a los que calificó como “caca”, mientras que cientos de miles de mujeres campesinas lo repudiaron en Brasilia, en la llamada Marcha de las Margaritas.

“Vean lo que pasa en Argentina, está sumergida en el caos, Argentina comenzó a transitar el rumbo de Venezuela porque en las elecciones primarias delincuentes de izquierda comenzaron a volver al poder”, dijo Bolsonaro, quien apoya la reelección del presidente Mauricio Macri.