Boasso sorprendió y anticipó su voto a Javkin para las elecciones a intendente

La novedad más importante de la transición entre las primarias y las elecciones programadas para el domingo fue confirmada por el propio Boasso a LaCapital. "Pablo es un amigo, y tengo la convicción de que el voto debe ser una decisión racional y no emocional. Estuvo en las buenas y en las malas. Es radical y caminamos juntos mucho tiempo", fundamentó el concejal.

Boasso participó de las internas de Cambiemos compitiendo contra Roy López Molina. En esa oportunidad, el 28 de abril, ganó la compulsa el postulante del PRO, con 62.343 votos, mientras que Boasso, logró 39.358 sufragios.

Ahora, ante las elecciones a intendente del 16 de junio, Boasso decide salir de la estructura macrista y apoyar al Frente Progresista. "Tuve su afecto siempre. Tiene el corazón que le falta a muchos del PRO en Rosario y Santa Fe", justificó.

La novedad llega a pocos días de las elecciones y en medio del intento de Cambiemos de no permitir un escenario de polarización entre el peronismo y el Frente Progresista. "Dar y recibir afecto es un combustible imprescindible en la vida. Y debe ser también en la buena política. Como se resolvió en la convención de la UCR, de la cual participé, se necesita un gran cambio en Cambiemos. Y más aún en la provincia y en Rosario, donde ni siquiera se constituyó. Dos que mandan resuelven por esto", aseguró.

La decisión del dirigente radical seguramente impactará puertas adentro del macrismo, porque lo que se esperaba desde hace semanas era un encuentro López Molina-Boasso para consolidar la alianza.

"Son viejas prácticas no cambiadas por quienes pregonaron el cambio", agregó Boasso a la hora de criticar episodios sucedidos durante la campaña en el interior del macrismo rosarino.

Y ahí viene la definición política de la salida del ex postulante al Palacio de los Leones: "Respeto a todos los candidatos, son buena gente, pero no quiero que a Rosario la gobiernen los K. No lo quiero para mí país y menos para mi ciudad".

Desde el momento en que se constituyó en el candidato del Frente Progresista, Javkin se acercó aún más a la UCR, al punto que fue recibido en la departamental partidaria por sus correligionarios.

El ex secretario General de la Municipalidad nació políticamente al calor del radicalismo y, ahora, es una oportuna referencia para los ucerreístas que quieren recobrar protagonismo.

De hecho, quien fue su primera candidata a concejal (María Eugenia Schmuck), pertenece orgánicamente a ese espacio.

"Muchos votarán por convicción y muchos otros lo llamarán voto útil. Por esos fundamentos y porque Javkin tiene experiencia, conocimiento y ama Rosario, no tengo duda alguna en votar al amigo Pablo Javkin como intendente", termina diciendo Boasso, a la hora de explicar los fundamentos de una decisión que, seguramente, llenará de polémica a la política rosarina.