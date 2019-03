Blanco defendió la consulta popular por la reforma constitucional

El diputado provincial Joaquín Blanco (Frente Progresista) aseguró que "el pueblo santafesino debe decidir si es conveniente o no reformar la Constitución", en torno a la polémica generada en los últimos días por la consulta popular que se realizará en las elecciones generales. "Las mezquindades de algunos dirigentes obstaculizan el proceso de transformación que atraviesa la provincia de Santa Fe hace más de diez años", sentenció el legislador socialista.

Blanco señaló que "la participación directa y la transparencia política son ejes fundamentales para afianzar la democracia" y detalló que "es la primera vez que el pueblo santafesino será llamado a consulta popular".

"Queremos que todos los santafesinos y santafesinas participen, opinen y tomen posición acerca de si es conveniente o no reformar nuestra Constitución, si queremos meternos definitivamente en el siglo XXI o continuar con una ley suprema del siglo pasado", remarcó.

"Hay que recordar que la Constitución es la ley fundamental de un Estado, la de más alto rango en el ordenamiento político y jurídico, lo que allí está escrito es fundamental. No es lo mismo que un derecho o una garantía estén o no inscriptos en la Constitución porque ese reconocimiento crea obligaciones en el Estado y permite la lucha por su fortalecimiento desde lo social, lo político y también lo jurídico", afirmó Blanco.

Conjuntamente, el diputado provincial resaltó que "la última vez que se modificó la carta magna de Santa Fe fue en 1962, ya pasaron 56 años, el mundo cambió mucho, y se sucedieron todo tipo de acontecimientos, nuevos paradigmas en los que la sociedad civil avanzó en la conquista de derechos y garantías que actualmente la Constitución no refleja".

"En 2018 se dejó pasar una oportunidad histórica. Y esa vieja política a la que no le gusta escuchar a la gente lo tomó como un triunfo. El proyecto de la reforma constitucional que presentó el gobernador fue construido por especialistas, con una gran participación ciudadana y organizaciones sociales con el consenso de varios partidos políticos, pero lamentablemente no fue suficiente. Ese hecho profundizó una deuda con la sociedad santafesina y principalmente con la democracia", enfatizó el legislador.

En la misma línea, Blanco subrayó que "año tras año, gobierno tras gobierno, legislatura tras legislatura, no hubo dirigentes que tengan la altura política para llevar adelante un acuerdo de transformación de este tipo". Y luego, agregó: "No entienden o no les conviene entender que no hay reforma política sin reforma constitucional".

De igual forma, Blanco sostuvo que "los grandes cambios en la sociedad los llevan adelante los dirigentes que tienen una mirada de futuro y que no están especulando viendo cómo acomodarse en las próximas elecciones".