Binner cumplió 77 años y el socialismo le rindió un homenaje

El cumpleaños número 77 de Hermes Binner llegó en un momento particular: la pandemia pone a prueba los sistemas sanitarios de Rosario y de la provincia, de los que el ex intendente y ex gobernador —hoy, alejado de la actividad política por cuestiones de salud— fue uno de los arquitectos principales.

El Partido Socialista impulsó ayer un "aplausazo digital" con motivo del aniversario del nacimiento del ex titular del Palacio de los Leones y de la Casa Gris. Durante todo el día dirigentes y militantes del partido de la rosa subieron a las redes su saludo de cumpleaños a Binner, quien está internado hoy en un geriátrico de Casilda.

Un detalle: en el video que posteó el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, se ve en la asunción de Binner como mandatario provincial, en 2007, al presidente Alberto Fernández, quien en ese momento era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

El ministro de Salud durante la gestión de Binner, Miguel Cappiello, señaló a La Capital que el legado del primer mandatario provincial socialista de la historia argentina es su modelo de salud pública. "Él pensaba que hay que permitir accesibilidad, calidad y equidad en el sistema de salud —señaló el también ex senador provincial—. Hermes pensó un sistema integrado de salud donde todos estemos incluidos, y todo lo que se ha construido permite dar respuesta y que ahora no tengamos inconvenientes de aumentos de casos y uso de camas de internación".

En tanto, el diputado provincial Joaquín Blanco calificó a Binner como "un fuera de serie". "En la ciudad y la provincia hay un antes y un después de él", aseguró el legislador.

El presidente del bloque del PS en la Cámara baja, quien fue Director Provincial de Políticas de Juventud entre 2007 y 2011, diferenció tres dimensiones. "Es un dirigente que asoció al centro izquierda con el gobierno, encontró un síntesis sobre la manera en que gobierna la izquierda democrática en la Argentina", aseguró.

En segundo lugar, Blanco consideró que en un país donde todo es de corto plazo, toda la obra de Binner está asociada a una transformación de largo aliento. "La descentralización, la salud, las obras de infraestructura, la apertura al río son todas políticas que llevan entre 15 y 30 años. Él construía consensos e iba para adelante", elogió el legislador.

Finalmente, Blanco lo definió como "un tipo coherente con su forma de vida, su austeridad". Y agregó: "Él apostó a la participación, siempre buscó abrir, rodearse, escuchar. En 2001, en el medio de un país que se había prendido fuego, él salía a recorrer solo las asambleas barriales y escuchar a la gente".

Nacido el 5 de junio de 1943 en Rafaela, Binner se mudó a Rosario a estudiar medicina. Aquí empezó su militancia política, siempre vinculada al socialismo. Fue secretario de Salud de Rosario (1989-1993), concejal (1993-1995), intendente (1995-2003), diputado nacional (2005-2007 y 2013-2017), gobernador (2007-2011). También fue candidato a presidente en 2011: obtuvo el 16 por ciento de los votos y se ubicó en el segundo lugar, lejos del 54 por ciento que logró Cristina Fernández de Kirchner.

Con todo, desde el PS ven con preocupación ciertas declaraciones del gobernador Omar Perotti sobre el sistema sanitario. Esta semana, luego de firmar un convenio con el gobierno nacional para avanzar con programas de construcción el mandatario declaró: "Nuestra provincia estaba muy mal en infraestructura y equipamiento en salud pública".

"Negar lo que hizo el Frente Progresista en salud es un sinsentido —disparó Blanco—. Santa Fe está en una posición de privilegio respecto a otras provincias en cuanto a su sistema de salud; está claro que no está todo resuelto pero hay un sistema de salud que piensa en la prevención, que está en cada barrio, hay personal preparado, hospitales, el sistema de salud es un ejemplo a nivel nacional".

Además, el diputado socialista remarcó que en la última sesión de la Cámara baja presentaron un pedido de informes al ministro Carlos Parola: "Se privatizó el área administración del hospital de Reconquista, que diseó Binner e inauguró Miguel Lifschitz, junto a la gremial médica de la ciudad. Es grave construir negocios privados en efectores públicos".

Por su lado, Cappiello, quien integra junto a la ex ministra Andrea Uboldi el comité de crisis que convocó el gobernador, desestima los comentarios del mandatario: "Son cuestiones en las que no quiero entrar en discusión, me importa lo que diga la gente, que sabe que tiene un sistema de salud que le va a dar la respuesta que necesita".