Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo seguirán, pero con modificaciones

"El BEG para nosotros es una política muy importante, pero vamos a pagarle a las empresas; esa es la diferencia", señaló Scaglia, que aseveró que con esa modificación se incrementarán las frecuencias "que obviamente se retiran porque al privado no le conviene".

En tanto, dijo que Billetera Santa Fe se mantendrá pero el reintegro no será universal, sino segmentado según ingresos. "No es justo que entre todos estemos subsidiando a gente que no necesita Billetera", dijo la dirigente del PRO.