En conferencia de prensa, la exvicegobernadora aseguró que "hasta el último día del cierre de listas" trabajará no sólo para la unidad del peronismo, sino también del campo popular, aunque dijo que aún no definió quién será su candidato a vice.

"Voy a ser precandidata por nuestro espacio, que denominamos Encuentro por Santa Fe", lanzó la exvicegobernadora durante la gestión de Jorge Obeid. Dijo que el camino hacia la candidatura comenzó hace más de un año pero que querían "llegar con la mayor fortaleza posible".

>> Leer más: Bielsa será candidata a gobernadora

"De la misma manera que construimos es la manera como queremos llegar. La realidad es que no podemos darnos el lujo de no mirar el techo ampliado, que es enorme. No hemos cerrado nada con nadie, tenemos que seguir dialogando entre todos los espacios", dijo Bielsa, quien apuntó que su espacio está compuesto por "partidos que van de la centro derecha a la centro izquierda".

Maria Eugenia Bielsa

En el inicio de las preguntas de los periodistas, hizo referencia "al dolor que están pasando nuestros coprovincianos pero también nuestros compatriotas" y destacó que "el norte santafesino esta sufriendo, pero también Santiago del Estero".

"Uno siente que no es oportuno esto (el anuncio de la candidatura) cuando hay dolor en el medio", apuntó.





La arquitecta rosarina María Eugenia Bielsa confirmó esta mañana que se presentará como precandidata a gobernadora de Santa Fe.