Bielsa se puso a disposición del ganador y agradeció los votos que sacó en las Paso

"Vamos a acompañar a Omar Perotti para que el PJ, con sus aliados, vuelva a gobernar Santa Fe". Con esta frase, María Eugenia Bielsa se puso a disposición del vencedor en la interna del frente Juntos, el espacio político que en al sumatoria de las dos candidaturas resultó el más votado en la categoría a gobernador.

"Sin ser invasiva, me pongo a disposición de lo que necesite el espacio" para ganar las elecciones generales del 16 de junio, agregó la arquitecta, quien, sin embargo, dejó en suspenso una hipotética integración suya en un eventual gabinete de Perotti si el rafaelino, en definitiva, resultara electo gobernador de la provincia. "No le he pensado ni lo he hablado", respondió Bielsa ante una consulta de LaCapital. "Sí pueden participar tranquilamente nuestros equipos técnicos que han trabajado en mi candidatura, pero no tengo un interés en lo personal", añadió la ex vicegobernadora.

Más allá de su derrota, Bielsa destacó su desempeño electoral en particular y del frente Juntos en general. "Hicimos una buena elección, la gente decidió apoyar mayoritariamente la otra propuesta, pero yo tengo que agradecer a todos los que nos acompañaron. Sacamos más de 230 mil votos sin contar con el aparato y sin mucha estructura", analizó.

"Pero el frente Juntos hizo una muy buena elección, mejor incluso a lo que prevíamos", añadió, y dijo incluso que Perotti no quedó individualmente muy lejos en votos de Antonio Bonfatti, el contrincante del oficialista Frente Progresista, con lo que deja al peronismo santafesino a las puertas de volver al poder en la provincia.

Sobre la ausencia de una foto junto a Perotti la noche del festejo, dijo que eso son "ansiedades" de la prensay negó que el titular del PJ santafesino, Ricardo Olivera, la haya contactado para ese fin. "Estuve toda la noche en la sede de la Festram, y nunca vino", despejó.

Tampoco hubo un llamado entre ellos: el contacto se limitó a un cruce de saludos por las redes sociales.

Por lo demás, Bielsa desgranó algunos puntos de análisis que fueron más allá de su derrota en la interna con Perotti y puso atención en el rol en las Paso del Frente Progresista y del candidato de Cambiemos, José Corral. "La gente se queja de la inseguridad, de la penetración del narcotráfico, y de la falta de incentivo productivo, y sin embargo no fueron pocos los votos que sacó Bonfatti", evaluó.

También mostró cierta sorpresa por el desempeño de Corral en la ciudad. "En Rosario el impacto de la crisis económica es muy fuerte, pero el candidato de Cambiemos salió primero en algunas mesas del centro y tuvo buenos resultados en algunos barrios, con lo cual la marca Cambiemos sigue firme y válida", analizó.

Por otra parte, dijo que el triunfo del frente Juntos en Santa Fe también sirve para el escenario electoral que se abre para las elecciones de octubre. En ese sentido, dijo este resultado tiene "un impacto nacional" y que cree en un proceso de unidad del PJ "sin exclusiones".

"No imagino la unidad del peronismo sin la participación de Unidad Ciudadana", expresó, en referencia al espacio que conduce Cristina Kirchner.