Bielsa se mostró crítica con el peronismo provincial y nacional

Mientras continúa recorriendo el territorio santafesino con el objetivo de construir su candidatura a gobernadora, más allá de que todavía no se pronuncie en ese sentido, María Eugenia Bielsa cuestionó la corrupción y la imposición de candidatos desde Casa Rosada durante los últimos años del kirchnerismo.

Durante una reciente reunión con militantes de Nuevo Encuentro, Bielsa aseguró: "En el peronismo había un jefe que elegía al candidato y todos trabajaban en función de ese candidato, nos gustara o no. Por primera vez no hay jefes. Después de (Carlos) Reutemann y (Jorge) Obeid, todos valemos iguales".

"Algunos dirigentes han convertido al peronismo en una pyme más que en un proyecto colectivo. No queremos más que los candidatos se elijan entre cuatro paredes. Nos debemos una autocrítica", agregó la ex vicegobernadora, que también aludió a condicionamientos impuestos por Cristina Kirchner en 2015.

Al respecto, recordó: "Yo era candidata (a gobernadora) hasta un viernes a las 12 de la noche, pero Cristina propuso varias condiciones y la primera era que La Cámpora tenga prioridad en la lista de legisladores. En segundo lugar, que el vice fuera un compañero que yo no había elegido y la tercera, que la campaña se manejaba desde Buenos Aires".

"Eso significaba que el dinero legítimo que tenemos los partidos para hacer campaña no lo íbamos a manejar nosotros sino desde algún otro lugar. Esas condiciones no las acepté y, a la luz de los acontecimientos, me alegro porque hoy puedo estar acá, dando la cara. Si no, estaría caminando por (los Tribunales Federales de) Comodoro Py", aseveró Bielsa.

Luego de trazar una autocrítica por la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada ("Por las mezquindades perdimos nosotros", dijo), la ex vicegobernadora se plantó contra la corrupción, al tiempo que reconoció que el justicialismo no puede prescindir de Cristina.

"Primero, porque la quiero, porque hizo mucho por los que menos tienen. ¿Cómo vamos a ignorar a alguien que tiene el 30 por ciento de la intención de voto?", planteó.