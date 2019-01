Bielsa: "La práctica política no es para improvisados"

María Eugenia Bielsa, precandidata a gobernadora por el PJ, aseguró ayer que "la práctica política no es para improvisados", al tiempo que desgranó críticas a las gestiones nacional y santafesina por sus déficit en materia económica y de seguridad, respectivamente.

Acerca del momento político de la Argentina, Bielsa abrió un abanico de reproches a la administración de Cambiemos, a nivel nacional, y a la gestión provincial del Frente Progresista (FPCyS).

"No cabe ninguna duda de que es un momento muy complejo. Es una vorágine de problemas, entre ellos la inflación, el reciente DNU (sobre extinción de dominio) y la relación con Venezuela. Anoche (por el jueves) hubo una importante marcha contra los tarifazos en Reconquista. También está la respuesta de los gobiernos nacional y provincial frente a las inundaciones", enumeró, en declaraciones a La Ocho.

En esa línea, Bielsa agregó: "Podemos hablar de la situación del narcotráfico o del pedido de declaración de la emergencia fabril en la provincia. Es un cúmulo de problemáticas que hay que tomar, una por una, y tener una posición muy clara respecto de qué se debe hacer".

"Sin embargo, nada de eso será posible si no encontramos grandes consensos. Es la tarea que nos fijamos en 2018: hallar una masa crítica de santafesinos detrás de ese objetivo. Queremos instituir un diálogo con los ciudadanos", fundamentó la precandidata, para luego enfatizar que "la práctica política no es para improvisados".

Respecto del escenario político con Cambiemos, el kirchnerismo y Alternativa Federal en movimientos precompetitivos, la ex vicegobernadora aseveró: "Creemos que no hay alternativa que no sea la unidad. Trabajaremos por ello en Santa Fe hasta el último momento, el 22 de febrero próximo (cierre de listas), y en la Nación ocurre lo mismo. Ojalá la política pudiera expresar esa ejemplaridad".

"La situación del país es tan grave, con el consiguiente impacto en las provincias, y en Santa Fe es así en términos económicos y de seguridad, que nadie sobra. Por eso, hay que buscar un espacio amplio de consensos. Y pensamos que, a nivel nacional, todavía falta eso", abundó.

Al respecto, la precandidata cuestionó a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, por haber afirmado que su objetivo era evitar la llegada de la ex presidenta Cristina Kirchner a un eventual ballottage. "Lo contrario sería trabajar para frenar la inflación y el desempleo", retrucó Bielsa.

De inmediato, dejó en claro que su llamado a la unidad tiene un límite: el macrismo. "No puedo dialogar con un espacio que festeja que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que cumplimos las metas de su programa de ajuste. No hay chances de acuerdo", puntualizó.

Acerca del kirchnerismo, Bielsa sentenció: "Apoyamos muchas de sus políticas porque creemos que fueron a favor de los argentinos, de los santafesinos, y no puedo desdecirme. Sí, podríamos dialogar (con ese sector)".