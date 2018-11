Bertone incluye a CFK en las Paso

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, sostuvo ayer que las candidaturas dentro del peronismo se deben dirimir en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), con Cristina Kirchner incluida.

"Creo que tenemos un mecanismo electoral, las Paso, y pueden utilizarse perfectamente para dirimir candidaturas", dijo la mandataria.

Asimismo, Bertone agregó que no le molestaría "para nada" unas Paso con la ex presidenta porque ella no es "anti nada".

En esa línea, consideró que se trata de "una decisión muy personal" de la ex jefa del Estado y que "tiene todo el derecho y, tal vez, la oportunidad" de construir una opción electoral para 2019.

"En 2003 la posición del partido fue competir con tres listas, fue la manera de resolver una situación y creo que puede llegar a ocurrir que se dé ese debate. Siempre existe una posibilidad, incluso hasta la segunda vuelta, para ver cuál es el límite de cada uno. No soy anti nada", dijo Bertone.

Respecto del peronismo, reconoció la "dificultad" para organizarse por carecer de una jefatura, pero se mostró optimista en que todavía "queda tiempo para el proceso electoral" y puede aparecer "ese líder" que los ordene.