El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, disparó munición gruesa contra Patricia Bullrich, quien lanzó fuertes críticas contra el gobierno nacional, y comentó irónico: "Sufrió adicción mediática y ahora está en abstinencia".

También marcó sus diferencias con la titular del área a nivel nacional, Sabrina Frederic. "Estoy a favor de las taser y lo dije siempre. La ministra, a quien no conozco, nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo; es un disparate, dijo.

“Hay lugares donde el uso de la taser es imprescindible", insistió Berni, quien salió al cruce de las críticas que hizo Frederic al uso de las taser, sobre cuyo protocolo de uso dijo que “es un abuso intolerable”.

"El protocolo de uso de armas de fuego existe, pero hoy está en discusión si el policía tiene que portar, o no, el arma cuando termina su horario policial”, añadió Berni, y se preguntó: “¿Cuál es el sentido de evitar que la policía use armas? ¿Vamos a evitar los gatillos fácil porque no porten armas? Es un error. Incluso, hay una estadística que dice que el 75 por ciento de las muertes policiales es fuera de servicio".

"Esperamos poder revertir la imagen de la policía bonaerense, que tiene un 8 por ciento de aceptación y está claro que es un desafío muy grande y lo vamos a hacer con las fuerzas policiales a través de la profesionalización", comentó anoche en “Intratables”.

Finalmente, señaló: "No coincido que Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal hayan hecho un buen trabajo. En cuanto al narcotráfico no hay nada, las estadísticas lo demuestran. Si se cree que se combate al narcotráfico por derribar búnkers, es puro marketing. Hay que tomar medidas estructurales".