La ensayista Beatriz Sarlo analizó que el Gobierno llegó con "una nueva forma de hacer política", pero remarcó que le gustaría verlo "en diez años para comprobar qué aprendieron, además de timbrear". Entrevistada en Animales Sueltos, Sarlo también sostuvo que el Gobierno le tiene "miedo" a la diputada Elisa Carrió porque " es el único político argentino al cual no le podés hacer zapping".



En cuanto a la situación de Brasil, consideró que "es interesante pensar cómo se ha producido un alejamiento de los ciudadanos respecto del mundo político" y añadió que "una vez que ese alejamiento se produce, el lugar lo puede ocupar (Donald) Trump o (Jair) Bolsonaro". "Los ciudadanos se sienten desafectados de lo político, eso es una mayoría o primera minoría fuerte en muchos países", añadió.



Estas fueron las frases más destacadas:





>> "El gobierno de Lula subió a las capas medias a decenas de millones de brasileños. En cuanto vos pertenecés a las capas medias te sentís más libre, podés elegir mejor. No necesariamente vas a ir a agradecer a quien hizo esa movida. Esas lealtades suceden en los sectores muy populares, por eso Cristina Kirchner conserva esa lealtad en esos sectores".

>> "Macri no tiene formación política, es un técnico que ha llegado a la política".

>> "La política son los partidos políticos y las instituciones políticas. Cuando hay dictadura no y ahí tenemos Bolsonaros".

>> "Decir que están vaciados de política es como si yo dijera que estoy vaciada de estatura. Mido 1,53 y estoy vaciada de estatura. Es re piola. Cuando uno no tiene algo puede hacer bandera con eso o reconocer que es una ausencia y ver cómo se arregla".

Beatriz Sarlo en AS

>> "El Gobierno tiene una nueva forma de hacer política, me gustaría verlos en diez años para comprobar qué aprendieron, además de timbrear. La política es un aprendizaje permanente. Lo que tuvo que aprender aceleradamente Alfonsín en los dos primeros años de gobierno fue enorme".

>> "A Carrió no le podés hacer zapping. Es una gran constructora de frases de gran impacto. Eso no se aprende, se perfecciona. Ella lo sabe, lo explota y sabe cómo dosificarlo. Es el único político argentino al cual no le podés hacer zapping si está en la televisión. Eso es un gran capital político, por eso el Gobierno le tiene tanto miedo".