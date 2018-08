La ensayista Beatriz Sarlo consideró hoy que en la causa que surgió tras la aparición de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, "las pruebas tienen cierta solidez".

En el marco de una entrevista para presentar su nuevo libro "La intimidad pública", la escritora habló en el programa "Zysman 830" de La Ocho sobre el "dato nuevo" que aparece en el proceso que está a cargo del juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, y es la aparición de los empresarios que confesaron haber aportado dinero a la política.

Embed Beatriz Sarlo presenta "Intimidad Pública" su último libro y analiza la realidad del país: La ... @laochoam830 https://t.co/HrNcAy4QEP — RadioCut (@RadioCutFm) 16 de agosto de 2018

"Parece que las pruebas tienen cierta solidez", dijo para remarcar la dificultad que conlleva comprender esta causa. "La pregunta es por qué nuestros escándalos políticos son difíciles de entender, aún personas muy entrenadas que pasamos tiempo enorme leyendo prensa tenemos problemas para entender y dar razones de esta historia".

"Hay muchos elementos de esta historia de los cuadernos que uno ya venía presuponiendo que es la financiación delictiva de la política, pero hay elementos nuevos que son interesantes cómo que para esa financiación delictiva son imprescindibles las empresas. Y cuánto más cara de respetables han puesto los empresarios, más comprometidos están en los cuadernos".

beatriz sarlo

Sobre el presidente Mauricio Macri dijo que no tiene simpatía y que en las elecciones presidenciales votó en blanco. "Igual creo que cómo jefe de gobierno en Buenos Aires tuvo progresos políticos en términos personales, era más rústico cuando arrancó y más o menos una figura de gobernante cuando se fue".

"Cómo presidente me parece que llegó con un mal diagnóstico o no quisieron poner sobre la mesa el diagnóstico que tenían y por lo tanto estuvieron como perro en cancha de bochas durante dos años y siete meses, ya no estamos en el inicio del mandato. Hay un aumento de la pobreza que tiene culpas compartidas con los Kirchner", reflexionó.

Además comparó la exhibición pública de las mujeres del espectáculo -tema de su libro- con las de la política donde dijo que "es infinitamente más discreta". Y puso como ejemplo a Cristina Fernández de Kirchner con la que aclaró no tiene "ninguna simpatía", pero puntualizó: "El show lo hacía ella, no andaba mostrando ni a Máximo ni a su hija, en cambio en el caso de Macedo, Urtubey no sabe más que hacer para instalarse como candidato y muestra su cuerpo, sus hijas".

"Esto no lo hizo ni Cristina y no veo a otras mujeres de la política hacerlo", agregó para admitir que el Macri sí se muestra con su hija Antonia. "Me pregunto qué va a opinar ella de esta situación cuando tenga 15 años".