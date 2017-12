El radical Leopoldo Moreau sorprendió ayer en la Cámara de Diputados cuando justificó la agresión al periodista Julio Bazán durante la marcha en contra de la reforma previsional por trabajar en TN.

Así justificó el brutal ataque al periodista. A Bazán le tiraron cenizas calientes en la cara, que terminó ensangrentado desde la cabeza hasta al cuello e internado. En las últimas horas recibió el alta, pero sigue en recuperación en su casa.





Tras sus dichos, hoy Moreau buscó conciliar, pero mantuvo su posición. "Estoy tratando de desentrañar los episodios de violencia. Cómo desarmamos en la Argentina violencia es pedirles a todos a nosotros y a los grandes medios de comunicación que contribuyan a eso", dijo en Radio Mitre.

Al ser consultado sobre las fotos de periodistas que años atrás fueron escupidas en Plaza de Mayo, Moreau respondió: "No fue el gobierno, fue una organización y no estoy de acuerdo".





Tenso cruce entre Bazan y Moreau







En tanto, Julio Bazán también salió al aire y aprovechó para decirle a Moreau "en la cara", lo que sintió con sus dichos. "No me siento defendido, es una actitud miserable. La violencia se tiene que condenar sin "pero". Es una actitud irresponsable. A la violencia no hay que echarle nafta, lo que él hizo que acompañó su bloque con un aplauso, es irresponsable. A mi casi me matan y en vez de bajar un mensaje de paz dice que yo soy víctima de mi medio y lo aplauden. ¡Qué van a pensar los fanáticos, que se le puede pegar a los periodistas de TN porque son de TN!".

Moreau habló de la inusitada violencia del martes fuera del Congreso: "Nunca ocurrió que siete diputados, uno de ellos desmayado, fueran atendidos en la enfermería del Congreso".

Bazán le señaló: "Mezcla todo, condena el ataque, pero abre una puerta a la violencia, cuando hay que cerrar la puerta a la violencia. No eran jubilados, eran energúmenos".